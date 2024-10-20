Karadeniz'in efsanevi lezzeti: Hamsi tava

Yayınlanma: 20.10.2024 - 23:01

Güncelleme: 20.10.2024 - 23:01

Karadeniz mutfağının baş tacı olan hamsi, özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezidir. Tazeliği, lezzeti ve hafifliği ile balık severlerin favorisi olan hamsi tava, pratik yapımı ile evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir tarif. İşte çıtır çıtır, lezzet dolu bir hamsi tava yapmak için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi...

Malzemeler

1 kg taze hamsi

1 su bardağı mısır unu

1 çay bardağı un (isteğe bağlı)

Tuz

Zeytinyağı veya ayçiçek yağı (kızartmak için)

1 limon (servis için)

Hazırlık

Hamsileri Temizleyin: Hamsilerin kafa ve kılçıklarını temizleyip güzelce yıkayın. İyice süzülmesi için bir süzgeçte bekletin. Hamsilerin kuru olması, tavada daha çıtır bir sonuç almanızı sağlayacaktır.

Un Karışımını Hazırlayın: Bir tabağın içine mısır ununu ve isteğe bağlı olarak unu ekleyin. Tuz ilave ederek karıştırın. Mısır unu, hamsiye çıtır bir doku verirken, normal un balıkların daha hafif kızarmasını sağlar.

Hamsileri Una Bulayın: Temizleyip süzdüğünüz hamsileri tek tek un karışımına bulayın. Fazla unlarını hafifçe silkeleyin.

Tavayı Hazırlayın: Geniş bir tavayı ocağa alın ve yağı ekleyip iyice ısıtın. Yağ yeterince sıcak olduğunda hamsileri tavaya dizmeye başlayın. Hamsileri dairesel şekilde sık sık dizmek, hem daha kolay çevrilmelerini sağlar hem de görsel olarak şık bir sunum oluşturur.

Hamsileri Kızartın: Hamsileri orta ateşte, altları iyice kızarana kadar pişirin. Yaklaşık 4-5 dakika sonra hamsileri bir kapak yardımıyla çevirin ve diğer tarafını da aynı şekilde kızartın. Hamsilerin her iki tarafı da altın renginde çıtır çıtır olmalıdır.

Servis: Kızaran hamsileri bir tabağa alın. Yanına dilimlenmiş limon ekleyerek sıcak servis yapın. Hamsi tavanın yanında roka, soğan ve mısır ekmeği gibi garnitürlerle servis edebilirsiniz.