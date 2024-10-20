Dakikalar içinde hazır: Pişmeyen brownie tarifi...

Yayınlanma: 20.10.2024 - 17:05

Güncelleme: 20.10.2024 - 17:05

Tatlı krizlerinizi hızlıca giderecek, pişirmeye gerek kalmadan hazırlayabileceğiniz enfes bir brownie tarifine ne dersiniz? Sadece birkaç basit malzemeyle ve oldukça kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, tatlı ihtiyacınızı anında karşılamak için mükemmel bir kurtarıcı. Çikolatanın yoğun lezzetiyle tatmin eden bu pişmeyen brownie, pratikliğiyle de gönülleri fethediyor. Tatlı krizlerinde hemen denemek isteyeceğiniz bu tarifi çok seveceksiniz!

MALZEMELER

1 su bardağı çekirdeksiz hurma (yumuşatılmış)

1/2 su bardağı kakao tozu

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz

Üzeri için (isteğe bağlı):

1/4 su bardağı eritilmiş bitter çikolata

Hindistan cevizi veya fındık kırıkları

YAPILIŞI

Mutfak robotunda ceviz veya fındıkları ince kıyın. Un gibi ince olmaması, biraz parçacıklı kalması gerekiyor.

Yumuşamış hurmaları ve kakao tozunu ekleyin. Karışım bir araya gelene kadar robotu çalıştırın. Hamur kıvamına geldiğinde vanilya özütü ve tuzu ekleyip tekrar karıştırın.

Karışımı küçük bir fırın tepsisine veya düz bir tabağa alın. Karışımı elinizle veya bir spatula yardımıyla düzleştirin ve sıkıştırın.

Eritilmiş çikolatayı üzerine gezdirin ve Hindistan cevizi veya fındık kırıklarıyla süsleyin.

Brownie'yi buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin. Sertleşince dilimleyip servis yapabilirsiniz.