Zahmetsiz kahvaltıların sırrı: Pratik mayasız ekmek tarifi...

Yayınlanma: 20.10.2024 - 10:08

Güncelleme: 20.10.2024 - 10:08

Evinizde mayasız, pratik ve lezzetli bir ekmek hazırlamaya ne dersiniz? Kabarık ve yumuşacık yapısıyla dikkat çeken bu ekmek, maya kullanmadan kolayca yapılabilir ve en hızlı ekmek tariflerinden biridir. Fırından yeni çıkmış sıcacık bir ekmeğin kokusu ve lezzetiyle sofralarınızı şenlendirecek olan bu tarif, özellikle ekmek yapımına yeni başlayanlar için mükemmel bir seçenek...

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı su (gerektikçe)

YAPILIŞI

Un, tuz ve kabartma tozunu bir kapta karıştırın.

Yoğurdu ve zeytinyağını kuru karışıma ekleyin. Hamur yumuşak ve pürüzsüz hale gelene kadar yoğurun. Gerekirse 1 yemek kaşığı su ekleyerek hamuru toparlayın.

Hamuru iki eşit parçaya ayırın ve her parçayı yuvarlak veya oval şekil verin. Yaklaşık 1 cm kalınlığında açın.

Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın. Hazırladığınız ekmekleri tavaya koyun ve her iki tarafı da altın sarısı olana kadar pişirin.

Sıcak sıcak kahvaltınızın yanında tereyağı, peynir veya reçelle servis edebilirsiniz.