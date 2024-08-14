Karadeniz’in geleneksel lezzeti: Sinop Mantısı tarifi

Yayınlanma: 14.08.2024 - 13:11

Güncelleme: 14.08.2024 - 13:11

Sinop mantısı, Karadeniz mutfağının özel tatlarından biridir. Klasik mantının farklı bir versiyonu olan bu tarif, ince açılmış hamurun içine özenle hazırlanmış kıymalı harcın konulmasıyla hazırlanır. Haşlandıktan sonra yoğurt, kuru nane ve pul biberle servis edilen Sinop mantısı, hem lezzetli hem de pratik bir yemeğe dönüşür.

Sinop Mantısı Tarifi

Malzemeler

Hamur İçin:

4 su bardağı un

1 yumurta

Yarım çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

İç Harcı İçin:

250 gram kıyma (tercihen yağlı)

1 soğan (rendelenmiş)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

Tuz

Karabiber

Üzeri İçin:

Yoğurt (servis için)

Kuru nane (servis için)

Kısır pul biber (servis için)

Yapılışı

Hamurun Hazırlanması:

Unu geniş bir kaseye alın. Ortasını açıp yumurtayı kırın, tuzu ekleyin ve azar azar suyu ilave ederek yoğurun.

Hamuru yumuşak ve pürüzsüz bir kıvama getirin. Üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin.

İç Harcın Hazırlanması:

Kıymayı bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğanı, sıvı yağı, suyu, tuzu ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın.

Mantının Şekillendirilmesi:

Dinlenen hamuru unlu bir zeminde ince açın. Kare veya yuvarlak parçalar kesin.

Her bir parçanın ortasına kıymalı harçtan koyun. Kenarlarını kapatıp üçgen veya kare şeklinde kapatın.

Mantıların Pişirilmesi:

Geniş bir tencerede suyu kaynatın ve tuz ekleyin. Mantıları kaynar suya atıp haşlayın. Mantılar suyun üstüne çıkınca pişmiş demektir, yaklaşık 10-15 dakika sürer.

Mantıları süzgeçle çıkarıp servis tabağına alın.

Servis

Servis yapmadan önce üzerine yoğurt ekleyin. Yoğurdun üzerine kuru nane ve pul biber serpin. İsterseniz üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirebilirsiniz.