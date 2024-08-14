Fransız mutfağından gelen bu enfes lezzet bademseverlerin favorisi olacak: Dakuaz pasta tarifi...

Bu katmanlar, tatlıya hem hafiflik hem de zarif bir çıtırlık katar. Pastanın kreması ise genellikle yumuşak bir vanilya veya çikolata kremasından oluşur ve bu krema, bezelerin arasına yayılır. Pastanın her katmanı, hem görsel hem de lezzet açısından mükemmel bir uyum içinde bir araya gelir. Peki, bademseverlerin favorisi olacak bu enfes Fransız lezzeti nasıl yapılır? İşte, dakuaz pasta tarifi...