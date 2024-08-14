Fransız mutfağından gelen bu enfes lezzet bademseverlerin favorisi olacak: Dakuaz pasta tarifi...
Dakuaz pasta, Fransız mutfağının incelikli ve zarif tatlarından biri olarak bilinir. Hafifliği ve rafine lezzetiyle damakları şenlendiren bu pasta, özellikle özel günlerde ve davetlerde tercih edilen şık bir tatlıdır. Dakuaz pastanın temelinde, badem veya fındık unu ile yapılan yumuşak ve çıtır bir beze katmanı yer alır.
Bu katmanlar, tatlıya hem hafiflik hem de zarif bir çıtırlık katar. Pastanın kreması ise genellikle yumuşak bir vanilya veya çikolata kremasından oluşur ve bu krema, bezelerin arasına yayılır. Pastanın her katmanı, hem görsel hem de lezzet açısından mükemmel bir uyum içinde bir araya gelir. Peki, bademseverlerin favorisi olacak bu enfes Fransız lezzeti nasıl yapılır? İşte, dakuaz pasta tarifi...
DAKUAZ PASTA TARİFİ
Malzemeler:
10 yemek kaşığı badem unu
10 yemek kaşığıpudra şekeri
2,5 yemek kaşığı un
3 adet yumurta akı
3 yemek kaşığı şeker
Kreması için:
1/2 su bardağı şeker
1/2 su bardağı un
2.5 su bardağı süt
1 paket toz krem şanti
DAKUAZ PASTA YAPILIŞI
Badem unu, pudra şekeri ve unu karıştırın.
Elekten geçirin.
Yumurta aklarını şekerle birlikte krema kıvamına gelene kadar çırpın.
Ardından bademli karışıma ekleyerek havalandırarak çok çırpmadan karıştırın.
Karışımı bir sıkma torbasına alın ve yuvarlak halkalar olacak şekilde sıkın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.
Krema için krem şanti hariç tüm malzemeleri karıştırıp pişirin.
Krema soğuyunca krem şantiyi ekleyerek çırpın.
Pişen halkaların arasına krema sıkarak üst üste koyun.
Dokuaz pasta tarifiniz hazır.
Afiyet olsun!
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