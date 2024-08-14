Nefis mıhlama tarifi: MasterChef mıhlama nasıl yapılır?
MasterChef 2024 sezonunda şefler tarafından yarışmacılardan istenen Simit Kebabı tarifi merak edildi. Peki, MasterChef mıhlama nasıl yapılır?
Karadeniz mutfağından tüm Türkiye’ye yayılan, mısır unu ve peynirin enfes uyumuna tereyağının zengin lezzetinin eklendiği mıhlama, yemekseverlerin favorisi olmaya devam ediyor. Bu eşsiz lezzet, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor ve sofraların vazgeçilmezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, MasterChef mıhlama nasıl yapılır? İşte, nefis mıhlama tarifi...
MIHLAMA TARİFİ
Malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı mısır unu
1 su bardağı su
1 su bardağı Trabzon peyniri
MIHLAMA YAPILIŞI
Tereyağını sahana aktarın. Kısık ateşte fokurdayana kadar eritin.
Azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın.
Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin.
Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp, karıştırın.
Mıhlamayı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin.
Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız mıhlamayı bekletmeden sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!
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