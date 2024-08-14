Nefis mıhlama tarifi: MasterChef mıhlama nasıl yapılır?

Yayınlanma: 14.08.2024 - 09:59

Güncelleme: 14.08.2024 - 09:59

Karadeniz mutfağından tüm Türkiye’ye yayılan, mısır unu ve peynirin enfes uyumuna tereyağının zengin lezzetinin eklendiği mıhlama, yemekseverlerin favorisi olmaya devam ediyor. Bu eşsiz lezzet, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor ve sofraların vazgeçilmezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, MasterChef mıhlama nasıl yapılır? İşte, nefis mıhlama tarifi...

MIHLAMA TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı mısır unu

1 su bardağı su

1 su bardağı Trabzon peyniri

MIHLAMA YAPILIŞI

Tereyağını sahana aktarın. Kısık ateşte fokurdayana kadar eritin.

Azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın.

Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin.

Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp, karıştırın.

Mıhlamayı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin.

Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız mıhlamayı bekletmeden sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!