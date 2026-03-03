Karayiplerin çıtır garnitürü: Tostones tarifi

Mutfak literatüründe "Plantain" olarak bilinen büyük ve nişastalı yeşil muzlarla hazırlanan Tostones, şekerli muzların aksine tuzlu ve gurme bir aromaya sahiptir. Bu yemeği özel kılan teknik, muzların önce mühürlenmesi, ardından ezilerek tekrar kızartılmasıdır. Bu yöntem, nişastanın yüzeye çıkmasını sağlayarak maksimum çıtırlık elde edilmesine olanak tanır. Özellikle deniz ürünleri ve soslu et yemeklerinin yanında, dokusal bir tamamlayıcı olarak dünya gastronomisinde geniş yer bulur.
TOSTONES TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet büyük boy yeşil ham muz
- Kızartmak için bol sıvı yağ
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 su bardağı ılık su
- 1 çay kaşığı deniz tuzu
- Servis için bir dilim misket limonu
Yapılışı
- Yeşil muzları soyun ve yaklaşık 2-3 cm kalınlığında iri halkalar şeklinde doğrayın.
- Derin bir tavada sıvı yağı ısıtın ve muz halkalarını orta ateşte, renkleri hafifçe sararana ancak esmerleşmeyecek şekilde yaklaşık 3-4 dakika ön kızartmaya tabi tutun.
- Yağdan çıkardığınız muzları kağıt havlu üzerine alın ve henüz sıcakken düz tabanlı bir bardak veya ağırlık yardımıyla üzerlerine bastırarak disk şeklinde ezin.
- Ezilen muzları, içine sarımsak ve tuz eklediğiniz ılık su karışımına hızlıca daldırıp çıkarın (bu işlem ekstra çıtırlık ve aroma sağlar).
- Kağıt havluyla hafifçe kuruladığınız muz disklerini, iyice kızmış olan yağa tekrar atın.
- Her iki yüzü de altın sarısı ve çıtır bir doku alana kadar yaklaşık 2-3 dakika daha kızartın.
- Yağdan aldığınız Tostones'ların üzerine vakit kaybetmeden deniz tuzu serpiştirin.
- Sıcak olarak, Ceviche veya tercih ettiğiniz bir sos eşliğinde servis yapın.