Karayiplerin çıtır garnitürü: Tostones tarifi

Mutfak literatüründe "Plantain" olarak bilinen büyük ve nişastalı yeşil muzlarla hazırlanan Tostones, şekerli muzların aksine tuzlu ve gurme bir aromaya sahiptir. Bu yemeği özel kılan teknik, muzların önce mühürlenmesi, ardından ezilerek tekrar kızartılmasıdır. Bu yöntem, nişastanın yüzeye çıkmasını sağlayarak maksimum çıtırlık elde edilmesine olanak tanır. Özellikle deniz ürünleri ve soslu et yemeklerinin yanında, dokusal bir tamamlayıcı olarak dünya gastronomisinde geniş yer bulur.

TOSTONES TARİFİ

Malzemeler

2 adet büyük boy yeşil ham muz

Kızartmak için bol sıvı yağ

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı deniz tuzu

Servis için bir dilim misket limonu

Yapılışı