Karayiplerin dans eden esintisi: Tembleque

Mutfak literatüründe "tropikal panna cotta" olarak da anılan Tembleque, Puerto Rico’da özellikle Noel döneminin başrol oyuncusu olsa da hafifliği sayesinde yılın her günü serinlemek için tercih edilen bir klasiktir. Onu sıradan nişastalı pudinglerden ayıran en temel fark, içinde hayvansal hiçbir süt veya krema barındırmaması, tamamen hindistan cevizinin kendi yoğun yağı ve aromasıyla pürüzsüzleşmesidir.

TEMBLEQUE TARİFİ

Malzemeler

2 kutu tam yağlı hindistan cevizi sütü (toplam 800 ml, sulu içecek olanlar değil, konserve yoğun sütler)

Yarım su bardağı mısır nişastası (kıvam mühendisliğinin başrolü)

Yarım su bardağı toz şeker (isteğe göre biraz artırılabilir)

1 çay kaşığı vanilya özütü veya 1 paket vanilya

Bir fiske tuz (tatları derinleştirmek için hayati bir dokunuş)

Final İçin: Bolca toz tarçın ve isteğe bağlı taze nane yaprakları

Yapılışı