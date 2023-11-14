Kasım ayı sebzeleri ve meyveleri nelerdir? Kasım ayında hangi sebze ve meyve yenir?

Yayınlanma: 14.11.2023 - 16:30

Güncelleme: 14.11.2023 - 16:30

Kasım ayı, doğanın renk paletinin yavaş yavaş değiştiği, sofralarımıza farklı lezzetlerin konuk olduğu bir döneme işaret ediyor. Bu ay, tazeliğini ve besleyici değerini koruyan birbirinden özel sebzeler ve meyvelerle dolup taşıyor. Kasım sofralarında yer alacak sebzelerin ve meyvelerin çeşitliliği, hem sağlığımızı destekleyecek hem de lezzet şöleni yaşatacak. İşte kasım ayında sofralarınızı renklendirecek, enerji dolu günlerin anahtarı olacak mevsim sebzeleri ve meyveler

KASIM AYI SEBZELERİ

Kabak: Hem lezzetli hem de çok yönlü olan kabak, kasım ayında sofralarımızı süsleyen sebzelerden biridir. Kabak çorbası, kızartma veya fırın tarifleriyle sofralarınıza sağlık katın.

Ispanak: Bolca demir ve vitamin içeren ıspanak, kasım ayında enerji dolu günler için ideal bir sebzedir. Salatalarda, sote yemeklerde veya smoothie'lerde kullanabilirsiniz.

Pırasa: Pırasa, kasım ayının favori sebzelerinden biridir. Hem hafif hem de besleyici olan pırasa, çeşitli yemeklerde kullanılabilir, özellikle pırasa yemeği veya pırasalı börek gibi tariflerde tercih edilir.

Karnabahar: Kasım ayında sofralarımıza renk katan sebzelerden biri de karnabahardır. Hem sağlıklı hem de hafif olan karnabaharı çeşitli şekillerde pişirerek tüketebilirsiniz.

KASIM AYI MEYVELERİ

Elma: Bol lif ve antioksidan içeren elmalar, kasım ayında da sofralarımızda kendine sağlıklı bir yer buluyor. Elma tatlıları, kompostolar veya taze olarak tüketilebilir.

Armut: Kasım ayının tatlı ve sulu meyvelerinden biri olan armut, taze veya pişirilmiş olarak tüketilebilir. Armutlu kek, komposto veya sadece taze olarak atıştırmalık olarak tercih edilebilir.

Nar: Kışın başlangıcını müjdeleyen nar, kasım ayında bolca bulunan meyvelerden biridir. Taze olarak tüketebileceğiniz gibi salatalarda da kullanabilirsiniz.

Üzüm: Kasım ayında sofralarımızın vazgeçilmez meyvelerinden biri de üzümdür. Hem kırmızı hem de beyaz üzümleri taze olarak yiyebilir, kurutulmuş üzümleri atıştırmalık olarak tercih edebilirsiniz.

Bu kasım ayında sofralarınıza ekleyebileceğiniz birbirinden lezzetli sebzeler ve meyvelerle sağlıklı ve renkli bir beslenmeye adım atabilirsiniz.