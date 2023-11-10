Kasım ayında bu balıkları sofranızdan eksik etmeyin! İşte kasım ayının balıkları...

Yayınlanma: 10.11.2023 - 14:15

Güncelleme: 10.11.2023 - 14:15

Balık tüketirken mevsiminde taze balıkları seçmeye özen gösterip, önerilen pişirme yöntemine göre hazırlarsanız lezzetine doyum olmaz. Kasım ayı, Türkiye'de denizlerden sofralara uzanan lezzetli bir balık ziyafetine ev sahipliği yapıyor. Bu ayda tüketilen balıklar hem besleyici hem de sağlık açısından birçok fayda sunuyor. İşte Türkiye'de Kasım ayında yenilebilecek bazı balıklar ve sağlığa olan olumlu katkıları:

HAMSİ

Kasım ayının vazgeçilmezi olan hamsi, omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir kaynaktır. Kalp sağlığını destekler, beyin fonksiyonlarını artırır.

USKUMRU

Bol miktarda omega-3 içeren uskumru, bağışıklık sistemini güçlendirir ve anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Aynı zamanda cildin sağlıklı bir şekilde parlamasına katkı sağlar.

BARBUNYA

Protein ve demir açısından zengin olan barbunya, kas gelişimini destekler ve enerji seviyelerini yükseltir.

Kasım ayında lezzetli bir tercih olan levrek, omega-3 yağ asitleri ile beyin fonksiyonlarını destekler. Aynı zamanda kemik sağlığını güçlendirir.

ÇiNEKOP

Düşük yağ içeriğine sahip olan çinekop, kalp-damar sağlığını destekler ve kolestrol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur.

MEZGİT

Protein ve B vitamini açısından zengin olan mezgit, enerji metabolizmasını destekler ve kasların sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Balıkların yanı sıra, Kasım ayında tüketilen bu deniz ürünleri, içerdikleri omega-3 yağ asitleri, protein, vitamin ve minerallerle birlikte genel sağlık üzerinde olumlu etkiler bırakır.