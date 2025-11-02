Kasım ayında hangi sebze ve meyveler tüketilmeli?

Kasım ayı, yazın son izlerinin silindiği, kışa hazırlığın başladığı bir dönemdir. Bu ayda doğa, sofralarımıza hem bağışıklık sistemini güçlendiren hem de soğuk havalara karşı direncimizi artıran sebze ve meyveler sunar. Mevsiminde tüketilen her ürün, sadece daha lezzetli değil, aynı zamanda daha besleyicidir.

Lahana ve Karnabahar

C vitamini bakımından zengin bu iki sebze, kış hastalıklarına karşı doğal bir kalkandır. Karnabahar kızartması veya lahana sarması, Kasım sofralarının klasiğidir.

Havuç ve Kereviz

Lif ve beta-karoten açısından zengin havuç; göz sağlığına destek olur. Kereviz ise sindirimi kolaylaştırır, özellikle zeytinyağlı yemeklerde tercih edilir.

Pırasa

Kasım ayının en sevilen sebzelerindendir. Zeytinyağlı veya kıymalı versiyonuyla hem hafif hem de vitamin deposudur.

Patates ve Soğan

Her mevsimin vazgeçilmezi olsalar da, Kasım’da topraktan yeni çıkan taze türleriyle daha aromatik hale gelirler.

Brokoli

Kasım ayında tam mevsiminde olan brokoli, bağışıklık sistemini güçlendirir. Buharda, salatada veya fırında kullanılabilir.

Portakal, Mandalina ve Greyfurt

Turunçgiller mevsimi resmen başlar! Soğuk algınlığına karşı birebirdir, ayrıca bağışıklık sistemini destekler.

Elma

Kasım elması aromatik, gevrek ve dayanıklıdır. Hem taze hem de tatlılarda kullanmak için idealdir.

Armut

Yumuşak dokusu ve hafif tadıyla Kasım armudu, lif açısından zengin bir atıştırmalıktır.

Nar

Kasım’ın en özel meyvelerinden biridir. Antioksidan açısından zengin nar, hem salatalarda hem tatlılarda enerji kaynağı olarak kullanılır.

Kivi ve Ayva

Kasım ayının diğer yıldızları! Ayva tatlısıyla, kivi ise C vitaminiyle öne çıkar. Her ikisi de bağışıklığı destekler, enerji verir.