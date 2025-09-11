Kat kat hamuruyla damak çatlatan tarif: MasterChef Adana böreği

Türkiye’nin pek çok şehrinde farklı yöresel börek çeşitleri bulunurken, Adana böreği özellikle kat kat tel tel ayrılan yapısı ve yoğun peynirli iç harcıyla öne çıkıyor. Adana sokaklarında sabahın erken saatlerinde börek fırınlarında sıcak sıcak çıkarak servis edilen bu özel lezzet, hem doyurucu hem de damakta iz bırakan bir tat olarak biliniyor. Peki, kat kat hamuruyla damak çatlatan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef Adana böreği...
Malzemeler
- 5 adet hazır yufka
- 300 g beyaz peynir veya lor peyniri
- 100 g rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 tutam maydanoz (ince kıyılmış)
- 100 g tereyağı (eritilmiş)
- 1 çay bardağı süt
- 1 adet yumurta
Yapılışı
- Yufkalardan birini tezgâha serin ve üzerine eritilmiş tereyağı sürün.
- İkinci yufkayı sererek aynı işlemi tekrarlayın.
- Üçüncü kata geldiğinizde peynir, kaşar ve maydanoz karışımını yayın.
- Kalan yufkaları da aynı şekilde aralarına tereyağı sürerek üst üste yerleştirin.
- Yufkaları rulo şeklinde sarın ve buzdolabında yaklaşık 20 dakika dinlendirin.
- Dinlenen ruloları 5-6 cm uzunluğunda kesin ve tepsiye dizin.
- Üzerine süt ve çırpılmış yumurta karışımını sürün.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar (yaklaşık 30-35 dakika) pişirin.