Kat kat hamuruyla damak çatlatan tarif: MasterChef Adana böreği

Türkiye’nin pek çok şehrinde farklı yöresel börek çeşitleri bulunurken, Adana böreği özellikle kat kat tel tel ayrılan yapısı ve yoğun peynirli iç harcıyla öne çıkıyor. Adana sokaklarında sabahın erken saatlerinde börek fırınlarında sıcak sıcak çıkarak servis edilen bu özel lezzet, hem doyurucu hem de damakta iz bırakan bir tat olarak biliniyor. Peki, kat kat hamuruyla damak çatlatan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef Adana böreği...

Malzemeler

5 adet hazır yufka

300 g beyaz peynir veya lor peyniri

100 g rendelenmiş kaşar peyniri

1 tutam maydanoz (ince kıyılmış)

100 g tereyağı (eritilmiş)

1 çay bardağı süt

1 adet yumurta

Yapılışı