Kat kat lezzetiyle İtalyan mutfağının vazgeçilmezi: Lazanya tarifi

İtalya’dan dünyaya yayılan lazanya, kat kat dizilen makarna yapraklarının arasına bol kıymalı domates sosu ve beşamel sos eklenerek hazırlanan enfes bir yemektir. Sofralara hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle ayrı bir hava katan lazanya, klasik makarnanın çok daha doyurucu ve gösterişli bir versiyonu olarak öne çıkar. Misafirlerinize sunabileceğiniz en özel tariflerden biri olan lazanyayı adım adım tarifimizle kolayca yapabilirsiniz. Peki, kat kat lezzetiyle İtalyan mutfağının vazgeçilmezi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte lazanya tarifi...

Malzemeler

Kıymalı Sos İçin:

400 g kıyma

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet domates rendesi

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, kekik

Beşamel Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

Tuz, muskat rendesi

Diğer Malzemeler:

Lazanya yaprakları

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı