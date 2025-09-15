Kat kat lezzetiyle İtalyan mutfağının vazgeçilmezi: Lazanya tarifi

İtalya’dan dünyaya yayılan lazanya, kat kat dizilen makarna yapraklarının arasına bol kıymalı domates sosu ve beşamel sos eklenerek hazırlanan enfes bir yemektir. Sofralara hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle ayrı bir hava katan lazanya, klasik makarnanın çok daha doyurucu ve gösterişli bir versiyonu olarak öne çıkar. Misafirlerinize sunabileceğiniz en özel tariflerden biri olan lazanyayı adım adım tarifimizle kolayca yapabilirsiniz. Peki, kat kat lezzetiyle İtalyan mutfağının vazgeçilmezi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte lazanya tarifi...
Malzemeler
Kıymalı Sos İçin:
- 400 g kıyma
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet kuru soğan (doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 adet domates rendesi
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 su bardağı sıcak su
- Tuz, karabiber, kekik
Beşamel Sos İçin:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 3 su bardağı süt
- Tuz, muskat rendesi
Diğer Malzemeler:
- Lazanya yaprakları
- 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yapılışı
- Bir tavada yağı ısıtın, soğan ve sarımsağı kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Ardından salçaları, domates rendesini, suyu ve baharatları ekleyip sosu kıvam alana kadar pişirin.
- Tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Sütü azar azar ekleyerek sürekli karıştırın. Tuz ve muskat rendesiyle tatlandırın. Kıvam alana kadar pişirin.
- Fırın kabını yağlayın. Sırasıyla lazanya yaprakları, kıymalı sos, beşamel sos ve rendelenmiş kaşar serpiştirerek katlar oluşturun. Malzemeler bitene kadar aynı işlemi tekrar edin.
- En üst katı beşamel sos ve bol kaşarla kaplayın.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.