Kat kat makarnanın kıymayla buluşması: Lazanya tarifi

Mutfak literatüründe katmanlı montaj disiplini denince akla gelen en önemli tuzlu ana yemek lazanyadır. Tıpkı trifle veya tiramisu gibi, malzemelerin asimetrik bir sıra ve sıcaklık dengesiyle üst üste dizilmesiyle hazırlanır. Bu tarifi sıradan fırın makarnalarından ayıran en temel fark; bolonez sosun içindeki kereviz sapı ve havuç gibi aromatik sebzelerin etle birlikte uzun süre tıngırdatılarak sosun özleştirilmesi ve beşamel sosun muskat ceviziyle kokulandırılmasıdır.

LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

Gövde Tabanı İçin:

12-14 adet lazanya yaprağı

Rendelenmiş kaşar peyniri veya mozzarella

Yoğun Bolonez (Kıymalı) Sos İçin:

500 gram orta yağlı dana kıyması

1 adet büyük boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

1 adet orta boy havuç (küp doğranmış)

1 dal kereviz sapı (ince kıyılmış - sosun imza aromasıdır)

3 adet büyük boy domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı sıcak su

Tuz, karabiber ve bir tutam taze fesleğen

İpeksi Beşamel Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

3 su bardağı soğuk süt

Yarım çay kaşığı muskat cevizi rendesi

Tuz, karabiber

Yapılışı