Kat kat makarnanın kıymayla buluşması: Lazanya tarifi

Mutfak literatüründe katmanlı montaj disiplini denince akla gelen en önemli tuzlu ana yemek lazanyadır. Tıpkı trifle veya tiramisu gibi, malzemelerin asimetrik bir sıra ve sıcaklık dengesiyle üst üste dizilmesiyle hazırlanır. Bu tarifi sıradan fırın makarnalarından ayıran en temel fark; bolonez sosun içindeki kereviz sapı ve havuç gibi aromatik sebzelerin etle birlikte uzun süre tıngırdatılarak sosun özleştirilmesi ve beşamel sosun muskat ceviziyle kokulandırılmasıdır.
LAZANYA TARİFİ
Malzemeler
Gövde Tabanı İçin:
- 12-14 adet lazanya yaprağı
- Rendelenmiş kaşar peyniri veya mozzarella
Yoğun Bolonez (Kıymalı) Sos İçin:
- 500 gram orta yağlı dana kıyması
- 1 adet büyük boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 1 adet orta boy havuç (küp doğranmış)
- 1 dal kereviz sapı (ince kıyılmış - sosun imza aromasıdır)
- 3 adet büyük boy domates (rendelenmiş)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay bardağı sıcak su
- Tuz, karabiber ve bir tutam taze fesleğen
İpeksi Beşamel Sos İçin:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 3 su bardağı soğuk süt
- Yarım çay kaşığı muskat cevizi rendesi
- Tuz, karabiber
Yapılışı
- Geniş bir tencereye zeytinyağını alın. Soğan, sarımsak, havuç ve kereviz sapını ekleyip sebzeler yumuşayana kadar 4-5 dakika soteleyin. Kıymayı ilave edin ve suyunu salıp çekene kadar karıştırarak kavurun. Salçayı ekleyip 1 dakika daha kavurduktan sonra rendelenmiş domatesleri, sıcak suyu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte sos yoğunlaşana kadar yaklaşık 20-25 dakika tıngırdatın. Ocaktan almadan önce fesleğenleri ekleyin.
- Küçük bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte 1-2 dakika kavurun. Kavrulan unun üzerine soğuk sütü azar azar eklerken, sosun topaklanmaması için tel çırpıcıyla hızlıca ve sürekli olarak çırpın. Sos kaynayıp boza kıvamına geldiğinde tuzu, karabiberi ve muskat cevizini ekleyip ocaktan alın.
- Dikdörtgen büyük bir borcamın tabanına yapışmayı önlemek ve nem sağlamak amacıyla 2-3 yemek kaşığı beşamel sos sürün. Üzerine ilk kat lazanya yapraklarını yan yana, boşluk kalmayacak şekilde dizin.
- Lazanya yapraklarının üzerine sırasıyla; önce bolonez sostan, ardından beşamel sostan cömertçe yayın ve az miktarda kaşar peyniri serpiştirin. Üzerine tekrar lazanya yaprağı kapatın. Malzemeler bitene kadar (genellikle 4 veya 5 kat) bu sıralamayı titizlikle tekrarlayın.
- En üst katmanı sadece lazanya yaprakları, kalan beşamel sosun tamamı ve bolca rendelenmiş kaşar peyniri ile kaplayarak kapatın.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında (alt-üst ayar), makarnalar tamamen yumuşayıp üzerindeki peynir tabakası altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişmeye bırakın.