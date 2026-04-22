Katkısız tatlı keyfi: Kuru meyveli pekmezli bar tarifi

Gün içinde ani tatlı krizleri yaşadığınızda ya da kahve yanına sağlıklı bir eşlikçi aradığınızda hazır paket atıştırmalıklar yerine ev yapımı seçeneklere yönelmek çok daha iyi bir fikir. Kuru meyveli pekmezli bar tarifi, tam da bu noktada devreye giriyor. İçerisindeki doğal şeker kaynakları sayesinde enerji verirken, lifli yapısı ile uzun süre tok kalmanıza yardımcı oluyor. İşte, nefis kuru meyveli pekmezli bar tarifi...

KURU MEYVELİ PEKMEZLİ BAR TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı yulaf ezmesi

1/2 su bardağı ceviz içi (iri doğranmış)

1/2 su bardağı badem (isteğe bağlı fındık da olabilir)

1/2 su bardağı kuru üzüm

1/2 su bardağı kuru kayısı (küçük doğranmış)

1/4 su bardağı kuru incir (küçük doğranmış)

3 yemek kaşığı susam

1 çay kaşığı tarçın

3-4 yemek kaşığı pekmez

2 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı bağlayıcılık için)

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi (opsiyonel, daha kıvamlı yapı için)

KURU MEYVELİ PEKMEZLİ BAR YAPILIŞI

Geniş bir kapta yulaf, ceviz, badem, kuru üzüm, kayısı, incir, susam ve tarçını karıştırın.

Ayrı bir kapta pekmez ve balı karıştırın.

İsterseniz kıvamı artırmak için fıstık ezmesi ekleyin.

Sıvı karışımı kuru malzemelerin üzerine dökün ve spatula ile iyice karıştırın.

Tüm kuru meyvelerin yapışkan karışımla kaplandığından emin olun.

Karışımı yağlı kağıt serili küçük bir tepsiye bastırarak yayın. Üzerini düzleştirin.

Buzdolabında en az 2-3 saat bekletin.

Soğuyan karışımı bar şeklinde dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!