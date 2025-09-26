Kaymak ve Antep fıstığının efsane uyumu: MasterChef katmer tarifi

Gaziantep mutfağının simgelerinden biri olan katmer, hem çıtır dokusuyla hem de içindeki kaymak ve Antep fıstığının uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Sabah kahvaltılarında enerji veren, tatlı krizlerinde ise hafif bir çözüm olan bu lezzet, aslında oldukça pratik bir şekilde evde de yapılabilir. Siz de misafirlerinize veya kendinize Gaziantep usulü bir şölen yaşatmak istiyorsanız, adım adım katmer tarifini deneyebilirsiniz. Peki, kaymak ve Antep fıstığının efsane uyumu olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte MasterChef katmer tarifi...

Malzemeler

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı ılık su (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

100 g kaymak

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

Pudra şekeri (isteğe bağlı)

Antep fıstığı

Yapılışı