Kaymak ve Antep fıstığının efsane uyumu: MasterChef katmer tarifi

Gaziantep mutfağının simgelerinden biri olan katmer, hem çıtır dokusuyla hem de içindeki kaymak ve Antep fıstığının uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Sabah kahvaltılarında enerji veren, tatlı krizlerinde ise hafif bir çözüm olan bu lezzet, aslında oldukça pratik bir şekilde evde de yapılabilir. Siz de misafirlerinize veya kendinize Gaziantep usulü bir şölen yaşatmak istiyorsanız, adım adım katmer tarifini deneyebilirsiniz. Peki, kaymak ve Antep fıstığının efsane uyumu olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte MasterChef katmer tarifi...
Malzemeler
Hamuru için:
- 3 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1,5 su bardağı ılık su (kontrollü ekleyin)
İç harcı için:
- 100 g kaymak
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
- Pudra şekeri (isteğe bağlı)
- Antep fıstığı
Yapılışı
- Unu yoğurma kabına alın, tuz ekleyin ve azar azar ılık suyu ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamuru 20-30 dakika dinlendirin.
- Dinlenen hamuru bezelere ayırın. Bezeleri un serpilmiş tezgâhta oklava yardımıyla incecik açın.
- Açtığınız yufkanın ortasına kaymak sürün. Üzerine şeker ve bol Antep fıstığı serpin.
- Yufkanın kenarlarını ortaya doğru zarf şeklinde kapatın.
- Isıtılmış tavada veya sacda her iki tarafını da çevirerek pişirin. Piştikten sonra üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin.
- Dilimleyin, üzerine isteğe bağlı pudra şekeri ve fıstık serpip sıcak servis yapın.