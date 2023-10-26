Kayseri-Kastamonu didişti, Sivas tescilledi

Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:26

Güncelleme: 26.10.2023 - 12:26

Kastamonu ve Kayseri arasında yaşanan pastırma savaşına Afyonkarahisar da katılırken, Sivas’ın pastırmasının tescilini aldığı anlaşıldı.

2022 yılında Sivas Ticaret Borsası Başkanlığı yapan, aynı zamanda pastırma üreticisi olan Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas pastırmasının coğrafi işaret tescilini 2022 yılında aldıklarını açıkladı.

Hastaoğlu yaptığı açıklamada, “Pastırma tartışması Kastamonu ve Kayseri arasında sürerken Afyon da una dahil oldu. Asıl pastırma ustaları Sivas'ın Kızılca köyündendir. Dolayısıyla pastırma emekçileri Sivaslıdır. 2020 yılında Sivas Ticaret Borsası Başkanı olduğum dönem yaptığımız müracaatta 2 yıl sonra, 2022 yılında coğrafi işaret tescilimizi aldık. Herkes sahipleniyor ama tescili bizdedir. Ustalar Sivaslı olduğu için tescil de bizim hakkımızdı ve bunu aldık. Birileri bizi eleştirip çekemese de bizim için önemli değil. Bizim hedefimiz bu tartışmalara girmeden ürünümüzü geniş kitlelere yayıp daha da ticarileştirmektir” dedi.

