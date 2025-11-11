Kazak mutfağından tatlı bir gelenek: Şek-şek tarifi

Kazakistan’da yüzyıllardır yapılan şek-şek, Türk ve Tatar mutfaklarında da benzer biçimlerde karşımıza çıkan geleneksel bir tatlıdır. Kızartılmış hamur toplarının bal şurubuyla harmanlanmasıyla hazırlanan bu tatlı, hem pratik hem de uzun süre tazeliğini koruyan bir lezzet sunar. Düğünlerde, bayramlarda ve misafir sofralarında sıklıkla ikram edilir.

ŞEK ŞEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı süt

2,5 su bardağı un (kontrollü eklenir)

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Kızartmak için sıvı yağ

Bal şurubu için:

1 su bardağı bal

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı