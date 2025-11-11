Kazak mutfağından tatlı bir gelenek: Şek-şek tarifi

Kazakistan’da yüzyıllardır yapılan şek-şek, Türk ve Tatar mutfaklarında da benzer biçimlerde karşımıza çıkan geleneksel bir tatlıdır. Kızartılmış hamur toplarının bal şurubuyla harmanlanmasıyla hazırlanan bu tatlı, hem pratik hem de uzun süre tazeliğini koruyan bir lezzet sunar. Düğünlerde, bayramlarda ve misafir sofralarında sıklıkla ikram edilir.
ŞEK ŞEK TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı süt
- 2,5 su bardağı un (kontrollü eklenir)
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- Kızartmak için sıvı yağ
Bal şurubu için:
- 1 su bardağı bal
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı
- Hamuru yoğurun: Yumurtalar, şeker, tuz ve süt bir kapta karıştırılır. Un ve kabartma tozu yavaş yavaş eklenir. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edilir.
- Hamuru dinlendirin: Üzeri örtülerek 15–20 dakika dinlendirilir.
- Kızartmalık parçalar hazırlayın: Hamurdan küçük parçalar koparılıp parmak kalınlığında rulolar yapılır. Rulolar küçük küpler veya misket büyüklüğünde parçalar halinde kesilir.
- Kızartma aşaması: Geniş bir tencerede yağ ısıtılır. Hamur parçaları altın rengi alana kadar kızartılır ve kağıt havlu üzerine alınır.
- Bal şurubu hazırlayın: Bal, şeker ve tereyağı tencerede eritilir. Hafif kaynayınca ocaktan alınır.
- Birleştirme: Kızarmış hamurlar büyük bir kaba alınır, sıcak bal karışımı üzerine dökülür ve iyice karıştırılır.
- Şekil verme: Tatlı sıcakken bir tepsiye alınır, istenirse top veya kule şeklinde elle bastırılarak biçim verilir.