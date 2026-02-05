Kebap sofralarının vazgeçilmezi: Ezme salatası tarifi

Ezme salatası, Güneydoğu mutfağından çıkıp Türkiye’nin dört bir yanında sevilerek tüketilen en popüler mezelerden biri. Lokantalarda alıştığımız o pürüzsüz ama diri dokuyu yakalamanın sırrı ise doğru malzeme oranı ve ince doğrama tekniğinden geçiyor.

MALZEMELER

3 adet olgun domates

2 adet yeşil sivri biber

1 adet kuru soğan (küçük boy)

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı isot

Tuz

Yarım demet maydanoz

(İsteğe bağlı) Limon suyu

YAPILIŞ

Domateslerin kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın.

Domates, biber, soğan ve sarımsağı bıçakla çok ince şekilde doğrayın.

Maydanozu ayıklayıp ince ince kıyın.

Tüm sebzeleri geniş bir kasede birleştirin.

Salça, zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve baharatları ekleyin.

Tüm malzemeleri kaşıkla bastırarak iyice karıştırın.

Servisten önce buzdolabında 15–20 dakika dinlendirin.