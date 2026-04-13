Kıbrıs mutfağının efsane lezzeti: Mücendra pilavı tarifi

Kıbrıs mutfağının en sevilen geleneksel yemeklerinden biri olan Mücendra pilavı, mercimeğin besleyiciliği ile pirincin doyuruculuğunu bir araya getirir. Üzerine eklenen karamelize soğan ve susam ise bu yemeğe karakteristik bir aroma kazandırır. İşte, nefis mücendra pilavı tarifi...

MÜCENDRA PİLAVI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı yeşil mercimek

4 su bardağı su

1/2 çay bardağı zeytinyağı

3 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

1 avuç susam

1 tutam tuz

MÜCENDRA PİLAVI YAPILIŞI

Yeşil mercimeği su ile yaklaşık 10 dakika haşlayın ve süzün.

Haşlama suyunu atmayın, pilavda kullanmak üzere ayırın.

Zeytinyağını tencereye alıp ince doğranmış soğanları ekleyin.

Soğanları kısık ateşte karamelize olana kadar kavurun.

Soğanların yarısını servis için ayırın.

Kalan soğanlara pirinci ekleyip birkaç dakika kavurun.

Haşlanmış mercimeği ekleyin.

Üzerine mercimek suyundan 2 su bardağı ve tuz ilave edin.

Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Dinlendirdikten sonra üzerine karamelize soğan ve susam ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun!