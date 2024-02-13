Kilo vermek isteyenlerin vazgeçilmezi: Unsuz yulaf kurabiyesi

Unsuz yulaf kurabiyesi, kilo verme hedeflerine ulaşmak isteyenler için mükemmel bir atıştırmalık alternatifidir. Sağlıklı malzemelerle hazırlanan bu lezzetli kurabiyeler, tokluk hissini artırırken düşük kalorili bir seçenek sunar.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:23
Kilo vermek isteyenlerin vazgeçilmezi: Unsuz yulaf kurabiyesi
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Kilo verme sürecinde atıştırmalık seçenekleri genellikle sınırlı olabilir, ancak unsuz yulaf kurabiyeleri bu konuda bir kurtarıcıdır. Sağlıklı ve doyurucu malzemelerle hazırlanan bu kurabiyeler, tatlı ihtiyacınızı karşılamanın yanı sıra sağlıklı bir şekilde kilo vermeye de yardımcı olabilir. Yulafın lif açısından zengin içeriği, tokluk hissini artırırken düşük glisemik indeksi kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur. İşte, sağlıklı bir atıştırmalık olan ve kilo vermenize yardımcı Unsuz yulaf kurabiyesi tarifi...

UNSUZ YULAF KURABİYESİ TARİFİ

Malzemeler

  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı esmer şeker
  • 1 adet yumurta
  • 2 su bardağı yulaf
  • 1 küçük kase ceviz
  • 60 gram bitter çikolata

Yapılış

  1. Tereyağ, şeker ve yumurtayı çırpın.
  2. Üzerine yulaf, ceviz ve çikolatayı da ekleyip karıştırın. Elinizle ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın.
  3. Fırın tepsisine dizin ve 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika kontrollü pişirin.
  4. Yulaflı unsuz kurabiye tarifiniz hazır. Afiyet olsun.

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