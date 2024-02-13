Kilo vermek isteyenlerin vazgeçilmezi: Unsuz yulaf kurabiyesi

Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:23

Güncelleme: 13.02.2024 - 12:23

Kilo verme sürecinde atıştırmalık seçenekleri genellikle sınırlı olabilir, ancak unsuz yulaf kurabiyeleri bu konuda bir kurtarıcıdır. Sağlıklı ve doyurucu malzemelerle hazırlanan bu kurabiyeler, tatlı ihtiyacınızı karşılamanın yanı sıra sağlıklı bir şekilde kilo vermeye de yardımcı olabilir. Yulafın lif açısından zengin içeriği, tokluk hissini artırırken düşük glisemik indeksi kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur. İşte, sağlıklı bir atıştırmalık olan ve kilo vermenize yardımcı Unsuz yulaf kurabiyesi tarifi...

UNSUZ YULAF KURABİYESİ TARİFİ

Malzemeler

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı esmer şeker

1 adet yumurta

2 su bardağı yulaf

1 küçük kase ceviz

60 gram bitter çikolata

Yapılış