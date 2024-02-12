Mutlaka tatmanız gereken Azeri lezzeti: İşte Şekerbura tatlısı tarifi...

Yayınlanma: 12.02.2024 - 14:11

Güncelleme: 12.02.2024 - 14:11

Azerbaycan mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan Şekerbura, hem lezzeti hem de dış yüzeyindeki o incecik işlemeleriyle mutlaka tanışmanız gereken bir tatlı. Nevruz’da yapılma geleneği yıllarca sürmüş ve Şekerbura sevgisi katlanarak artmış. Sadece Nevruz zamanı değil, artık herhangi bir zamanda da Şekerbura yapılmaya başlanmış. Fakat isminin Şekerbura olması inanılmaz şekerli olduğuna anlamına gelmiyor. Hatta en önemli özelliği; hamuruna şeker girmiyor olması denebilir. Peki mutlaka tatmanız gereken bu Azeri lezzeti nasıl yapılır? İşte Şekerbura tatlısı tarifi...

Malzemeler:

3,5 - 4 su bardağı un

1 su bardağı süt

180 gram eritilmiş tereyağı

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı instant maya

2 yemek kaşığı yoğurt (arzuya göre) (opsiyonel olarak krema)

1/2 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

1 su bardağı ceviz içi (çekilmiş)

1,5 su bardağı şeker (azaltılabilir)

1 çay kaşığı kakule (dövülmüş)

Yapılışı:

Bir kabın içine maya ve sütü alın. Hafifçe karıştırın.

Üzerine eritilmiş tereyağını ekleyin ve tel çırpıcı yardımıyla çırpın.

Ardından yumurtayı ve dilerseniz kremayı (ya da yğurdu) ilave edin ve bir kez daha çırpın.

Tuzu ve unu eleyerek sıvı malzemelerin üzerine azar azar ekleyin. Güzelce karıştırın.

Ardından hamurunuzu tezgahın üzerine alın ve iyice yoğurun.

Orta yumuşaklıkta bir hamur elde ettiğinizde üzerini kapatın ve yaklaşık yarım saat dinlenmeye bırakın.

Bu sırada iç malzemelerini hazırlayın.

Rondadan geçirdiğiniz cevizi bir kaba alın. Üzerine şeker ve kakuleyi ekleyerek karıştırın.

Dinlenen hamurunuzundan parçalar koparın.

Bu parçaları merdane yardımıyla hafifçe açın ve çay tabağından biraz daha büyük yuvarlaklar elde edin.

İçlerini cevizli karışım ile doldurun ve yarım ay biçiminde kapatın.

Kapattığınız uç kısımdan başlayarak, kenarda artan parçaları içe doğru kıvırın ve örgü şekli verin.

Üzerini ise aparat yardımıyla şekillendirmeye başlayın. Önce dikey çizikler atın. Ardından bu çizgilere zıt çizgiler oluşturun.

Şekil verdiğiniz şekerburaları 180 derecelik fırında üstlerinin üzerinin çok kızarmamasına dikkat ederek pişirin.

Çıkarıp biraz dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin.