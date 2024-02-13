Sağlıklı kilo vermek isteyenler için enfes içecekler! İşte evde yapabileceğiniz 5 detoks suyu tarifi...

Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:58

Güncelleme: 13.02.2024 - 10:58

Detoks içecekleri, sağlıklı hissettiren aynı zamanda kilo vermenizi sağlayan içeceklerden oluyor. Evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzetlerle kilo verme ve diyet sürecinizde siz de fayda görebilirsiniz. Vücuttaki toksinlerden arınmak için detoks uygulanması çok fayda sağlamaktadır. Peki sağlıklı kilo vermek, vücuttaki ödem ve toksinleri atmak için tüketilen sağlıklı içecekler nelerdir? İşte evde yapabileceğiniz 5 detoks suyu tarifi...

1. GREYFURT, PORTAKAL VE KİVİ SUYU:

Malzemeler:

1 adet portakal

1 adet greyfurt

1 adet kivi

200 ml.su

Hazırlanışı:

Portakal ve greyfurtun suyunu sıkın. Blenderdan geçirdiğiniz kivinin üzerine ekleyin. Son olarak suyu da blendera ekleyip karıştırın. Elde edeceğiniz meyve suyunu uygun bir bardağa dökün. Sağlıklı içeceğinizi afiyetle tüketin!

2. NAR, LİMON VE ANANAS SUYU:

Mazemeler:

1 adet nar

1 adet ananas

Yarın limon

1 tatlı kaşığı zencefil ( arzuya göre)

Hazırlanışı:

Ananası rendeleyip blender'dan geçirin. Daha sonra limonun suyunu sıkıp suyun içerisine ananasla birlikte ekleyin. Narları da karışıma ekleyip zencefil ile birlikte hepsini blender'da karıştırın. Karışımı yaklaşık 2 saat dolapta beklettikten sonra içebilirsiniz. Afiyet olsun!

3. HAVUÇ, LİMON VE ARMUT SUYU:

Malzemeler:

2 adet havuç

1 adet armut

1 adet limon

Hazırlanışı:

Havuçları temizleyin ve blender’a atın. Yine temizlediğiniz armutu blender’a ekleyin. Üzerine bir tam limon sıkın. Blenderınızı çalıştırın ve çıkan suyu afiyetle bardağa doldurun. Sağlıklı içeceğinizi afiyetle tüketin!

4. ELMA, LİMON VE SALATALIK SUYU:

Malzemeler:

1 litre su

1 tane yeşil elma

1 tane limon

1 tane salatalık

Hazırlanışı:

Elma, limon ve salatalıkları küpe benzer şekilde kesin. Karışımı suya ekleyip 4,5 saat bekletin. Daha sonra belirli aralıklara yayarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

5. AVOKADOLU SMOOTHIE:

Malzemeler:

200 ml. az yağlı süt

1/2 adet büyük boy olgun avokado

2 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt

1/4 adet büyük bol yeşil elma

10 yaprak taze nane

1 silme yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

Bir adet olgun avokadoyu ortadan ikiye kesip, orta kısmında yer alan çekirdeğini keskin bir bıçak yardımıyla çıkartın. Yarısını alıp kabuğunu soyduktan sonra küçük küpler halinde doğrayın. Bol suda yıkadığınız yeşil elmayı dört eşit parçaya bölüp çekirdekli kısmını alın. Taze nane yapraklarını dikkatli bir şekilde ayıklayın. Az yağlı süt, avokado küpleri, nane yaprakları, yoğurt, bal ve yeşil elma parçalarını blender kabına alın. Tüm malzemeyi kısa bir süre, hafif pütürlü bir halde kalana kadar blenderda çektirin. Bekletmeden tüketin. Afiyet olsun!