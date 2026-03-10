Kırklareli mutfağından bir Balkan mirası: Dışı çıtır içi yumuşacık! Tikvenik böreği tarifi...

Tatlı ve tuzlu tatların dengeli birleşimiyle hazırlanan börekte iç malzemesi olarak kış kabağı kullanılıyor. Balkan mirası olarak öne çıkan börek, damaklarda tatlı bir lezzet bırakıyor. Tikvenik, Kırklareli mutfağını yakından tanımak isteyenlerin denemesi gereken lezzetler arasında yer alıyor.

Yemeğin hazırlanışını AA muhabirine anlatan şef Julide Başkur, tikveniğin Balkan mutfağından geldiğini söyledi.

Tikveniğin yapımını babaannesinden öğrendiğini dile getiren Başkur, böreği tadanların çok beğendiklerini kaydetti.

Tikvenik için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

MALZEMELER (6-8 KİŞİLİK)

1 orta boy kara kabak

1 kilogram un

4 yumurta

1,5 kilogram süt

100 gram margarin

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Kabağın kabukları soyulup küp küp parçalar haline getirilip haşlanır.

Haşlanan kabaklar elde sıkılarak suyu süzülür.

İçine yumurta, eritilmiş margarin, süt, tuz ve şeker konulup püre haline getirilir.

Un, tuz ve su ile hazırlanan hamur kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurulur.

Hamur 15-20 dakika dinlendirildikten sonra ufak parçalar haline getirilir.

Her parça tabak büyüklüğünde açılıp üstü sıvı yağ ile yağlanır.

Üst üste beşerli olarak dizilen hamur 20 dakika dinlendirmeye bırakılır.

Dinlenen hamurlar 5'şerli şekilde tepsi büyüklüğünde açılır.

Açılan bu hamurlar tepsinin dışına taşacak şekilde konulur.

Püre hamurun içerisine dökülüp kenarları pizza şeklinde içeriye doğru katlanır.

Ardından börek fırında pişirilip servis edilir.