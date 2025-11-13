Kış akşamlarına sıcak bir klasik: Sulu köfte tarifi

Sulu köfte, geleneksel mutfağın sade ama lezzetli tariflerinden biridir. Kıymadan hazırlanan küçük köfteler, sebze ve baharatlarla zenginleştirilmiş bir suda pişirilir. Soğuk kış günlerinde iç ısıtan bu yemek, yanına sade pilav veya yoğurt eklendiğinde tam bir aile sofrası klasiğine dönüşür.

SULU KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Köfte için:

300 gram dana kıyma

1 çay bardağı ince bulgur

1 adet küçük soğan (rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı un

Sosu için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet havuç (küçük doğranmış)

1 adet patates (küçük doğranmış)

1,5 litre sıcak su

Tuz ve karabiber

Yapılışı