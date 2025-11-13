Kış akşamlarına sıcak bir klasik: Sulu köfte tarifi

Sulu köfte, geleneksel mutfağın sade ama lezzetli tariflerinden biridir. Kıymadan hazırlanan küçük köfteler, sebze ve baharatlarla zenginleştirilmiş bir suda pişirilir. Soğuk kış günlerinde iç ısıtan bu yemek, yanına sade pilav veya yoğurt eklendiğinde tam bir aile sofrası klasiğine dönüşür.
SULU KÖFTE TARİFİ
Malzemeler
Köfte için:
- 300 gram dana kıyma
- 1 çay bardağı ince bulgur
- 1 adet küçük soğan (rendelenmiş)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 yemek kaşığı un
Sosu için:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 adet havuç (küçük doğranmış)
- 1 adet patates (küçük doğranmış)
- 1,5 litre sıcak su
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
- Köfteleri hazırlayın: Kıymayı, bulguru, rendelenmiş soğanı, tuz ve baharatları bir kaba alın. Yoğurarak homojen bir kıvam elde edin. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayın ve un serpilmiş bir tepsiye dizin.
- Sebzeleri kavurun: Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın. Küp doğranmış havuç ve patatesi birkaç dakika kavurun. Ardından salçayı ekleyin ve karıştırın.
- Suyu ekleyin: Tencereye sıcak suyu ilave edin, kaynamaya bırakın.
- Köfteleri ekleyin: Köfteleri dikkatlice kaynayan suya bırakın. Kısık ateşte 20–25 dakika pişirin.
- Kıvamı ayarlayın: Piştikten sonra tuz ve karabiberle tadını dengeleyin.