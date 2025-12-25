Kış aylarına çok yakışan nefis lezzet: Balkabaklı kurabiye tarifi

Balkabağı, tatlı tariflerinde kullanıldığında hem doğal bir aroma hem de yumuşak bir doku kazandıran özel bir malzemedir. Özellikle sonbahar ve kış aylarında tercih edilen balkabaklı kurabiye; tarçın, zencefil gibi baharatlarla birleştiğinde ortaya sıcak ve dengeli bir lezzet çıkar. Peki, kış aylarına çok yakışan bu nefis lezzet nasıl yapılır? İşte, balkabaklı kurabiye tarifi...

BALKABAKLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı balkabağı püresi

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı zencefil (isteğe bağlı)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3–3,5 su bardağı un

İsteğe bağlı:

Damla çikolata veya ceviz içi

BALKABAKLI KURABİYE YAPILIŞI

Balkabağını haşlayıp blenderdan geçirerek püre haline getirin ve soğumaya bırakın.

Tereyağı ve şekeri bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurta, sıvı yağ ve balkabağı püresini ekleyip karıştırın.

Tarçın, zencefil, kabartma tozu ve vanilini ilave edin.

Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yağlı kâğıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 12–15 dakika pişirin.

Üzeri hafif kızarmış ama içi yumuşak kalmalıdır.

Balkabaklı kurabiyeleri ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Yanında süt, kahve veya tarçınlı bitki çayı ile mükemmel bir uyum yakalar.

Afiyet olsun!