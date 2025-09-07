Kış aylarında içinizi ısıtan enfes lezzet: Ev yapımı tarhana tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.09.2025 13:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Kış aylarının vazgeçilmezi tarhana çorbasını evde kolayca hazırlayabilir, doğal ve katkısız lezzeti sofranıza taşıyabilirsiniz. Peki, soğuk havalarda içinizi ısıtan bu lezzet nasıl hazırlanır? İşte, enfes ev yapımı tarhana tarifi...

Tarhana, hem besleyici hem de pratik bir çorba malzemesi olarak sofralarımızda kendine yer bulur. Evde hazırlanan tarhana, hazır paketlerden çok daha lezzetli ve sağlıklıdır. Peki, soğuk havalarda içinizi ısıtan bu lezzet nasıl hazırlanır? İşte, enfes ev yapımı tarhana tarifi...

Image

TARHANA TARİFİ

Malzemeler:

500 gram yoğurt

2 adet orta boy soğan

3-4 diş sarımsak

3 adet kırmızı biber

2 adet domates

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz biber

İsteğe bağlı olarak nane ve kekik

TARHANA YAPILIŞI

Soğan, sarımsak, kırmızı biber ve domatesleri rondodan geçirin.

 

Karışımı geniş bir kaba alın, üzerine yoğurt ekleyin ve iyice karıştırın.

 

Un ve baharatları ekleyip yoğurun, pürüzsüz bir hamur elde edin.

 

Hamuru küçük parçalar halinde tepsiye yayın ve güneşte veya fırında kurutun.

 

Tamamen kuruyan tarhanayı mutfak robotunda toz haline getirin ve kavanozlarda saklayın.

Afiyet olsun!

