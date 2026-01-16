Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kış aylarının aranan lezzeti: Kereviz çorbası tarifi

Kış aylarının aranan lezzeti: Kereviz çorbası tarifi

16.01.2026 11:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kış aylarının aranan lezzeti: Kereviz çorbası tarifi

Kereviz, kış sofralarının en faydalı sebzeleri arasında yer alıyor. Hafif yapısıyla mideyi yormayan kereviz çorbası, hem pratik hazırlanıyor hem de sıcak bir alternatif sunuyor. Özellikle sebze ağırlıklı beslenmek isteyenler için ideal bir seçenek oluyor.

Soğuk havalarda çorba tüketimi artarken, klasik mercimek ve tarhana dışında farklı tarifler de merak ediliyor. Kereviz çorbası; yumuşak içimi, doyurucu yapısı ve sebze aromasıyla öne çıkan tariflerden biri. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, kıvamı dengeli kereviz çorbası tarifi…

KEREVİZ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 adet orta boy kereviz
  • 1 adet küçük patates
  • 1 adet küçük soğan
  • 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 5 su bardağı su veya sebze suyu
  • 1 çay bardağı süt (isteğe bağlı, daha yumuşak tat verir)
  • Tuz
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • Çok az karabiber veya nane

Hazırlanışı

  1. Kerevizi soyup küp küp doğrayın. Kararmaması için doğradıklarınızı kısa süre limonlu suda bekletebilirsiniz.
  2. Tencereye zeytinyağını alın. Soğanı yemeklik doğrayıp hafifçe kavurun.
  3. Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar 1-2 dakika karıştırın.
  4. Kereviz ve patatesi tencereye ekleyin. Üzerine suyu (veya sebze suyunu) ilave edin.
  5. Sebzeler iyice yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.
  6. Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz kıvama getirin.
  7. İsterseniz sütü ekleyip 2-3 dakika daha ısıtın. Tuzunu ayarlayın.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #çorba #kereviz