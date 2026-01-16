Kış aylarının aranan lezzeti: Kereviz çorbası tarifi

Soğuk havalarda çorba tüketimi artarken, klasik mercimek ve tarhana dışında farklı tarifler de merak ediliyor. Kereviz çorbası; yumuşak içimi, doyurucu yapısı ve sebze aromasıyla öne çıkan tariflerden biri. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, kıvamı dengeli kereviz çorbası tarifi…

KEREVİZ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy kereviz

1 adet küçük patates

1 adet küçük soğan

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

5 su bardağı su veya sebze suyu

1 çay bardağı süt (isteğe bağlı, daha yumuşak tat verir)

Tuz

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Çok az karabiber veya nane

Hazırlanışı