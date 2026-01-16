Kış aylarının aranan lezzeti: Kereviz çorbası tarifi

Soğuk havalarda çorba tüketimi artarken, klasik mercimek ve tarhana dışında farklı tarifler de merak ediliyor. Kereviz çorbası; yumuşak içimi, doyurucu yapısı ve sebze aromasıyla öne çıkan tariflerden biri. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, kıvamı dengeli kereviz çorbası tarifi…
KEREVİZ ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet orta boy kereviz
- 1 adet küçük patates
- 1 adet küçük soğan
- 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 5 su bardağı su veya sebze suyu
- 1 çay bardağı süt (isteğe bağlı, daha yumuşak tat verir)
- Tuz
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- Çok az karabiber veya nane
Hazırlanışı
- Kerevizi soyup küp küp doğrayın. Kararmaması için doğradıklarınızı kısa süre limonlu suda bekletebilirsiniz.
- Tencereye zeytinyağını alın. Soğanı yemeklik doğrayıp hafifçe kavurun.
- Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar 1-2 dakika karıştırın.
- Kereviz ve patatesi tencereye ekleyin. Üzerine suyu (veya sebze suyunu) ilave edin.
- Sebzeler iyice yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.
- Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz kıvama getirin.
- İsterseniz sütü ekleyip 2-3 dakika daha ısıtın. Tuzunu ayarlayın.