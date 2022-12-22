Kış aylarının lezzetli yemişi: Kestane

22 Aralık 2022 Perşembe, 13:40

Soğuk kış gecelerinin sıcacık yiyeceği kestane, eskiden sobada pişirilir, kokusu tüm eve yayılırdı. Soba devrinin bitmesiyle birlikte farklı pişirme teknikleri uygulanıyor. Bu yöntemlerin başında ise fırın ve haşlama geliyor. Yüksek miktarda lif, protein ve karbonhidrat barındırıyor. Aynı zamanda potasyum, magnezyum, demir ve fosfor içeriğiyle zengin bir mineral kaynağı. Kestane ağacı kayıngillerden olan Castanea türüdür. Türkiye, dünya kestane üretiminde 3. sırada yer alıyor. Türkiye’de kestane Bursa ile özdeşleşmiş olsa da en çok yetiştirilen il Aydın. Evde kolayca uygulanan 5 farklı kestane pişirme tekniği ile, siz de kestane sezonunu açabilirsiniz.

SUDA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Kestanelerin üzerine bıçak yardımıyla çizikler atın.

Kestaneleri suyun içerisine alın ve 1-2 saat oda sıcaklığında bekletin.

Daha sonra tencereyi ocağa alın ve içerisine 2 adet kesme şeker ekleyin.

Orta ateşte, yaklaşık 30 dakika, haşlayın.

Kestaneler yumuşadığında suyunu süzün ve çıkartın.

Oda sıcaklığında 2-3 dakika dinlendirin ve kabuklarını soyun.

Kestaneyi çok fazla haşlamak, tadının bozulmasına yol açar.

Haşlamak için iri kestaneleri tercih edebilirsiniz.

FIRINDA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Fırında kestane yapmak için, kestanelerin üzerine çizik atın

Çizdiğiniz kestaneleri 15 dakika suyun içerisine bekletin.

Daha sonra suyunu süzün ve kestaneleri kağıt havlu yardımıyla kurulayın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kestaneleri tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında ortalama 30 dakika pişirin.

Kestanelerin kabuklarının ayrılmaya başladığını gördüğünüzde, hemen fırından çıkartın.

Fırında pişirilecek kestanelerin boyutu, minik ve orta olmalıdır.

TAVADA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Kestaneleri tavada pişirmek için, demir döküm veya kalın tabanlı bir tava kullanmanız gerekir.

Kestanelerin üzerini bıçakla çizin. Çizilmiş kestaneleri tavaya alın.

Her 250 gram kestane için 1 çay bardağı su ekleyin.

Kestanelerin suyunu çekip kavrulmasını bekleyin. Bu aşamada yanmalarını önlemek için karıştırmayı unutmayın.

Kestaneler suyunu çekip, kabukları ayrılmaya başlayana kadar karıştırarak pişirin. Daha sonra kestaneleri oda sıcaklığında bekletin ve kabuklarını soyarak tüketin.

FIRIN POŞETİNDE KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Bu yöntem için kestanelere çizik atın ve 15 dakika suda bekletin.

Daha sonra sudan çıkartıp kurulayın ve fırın poşetine yerleştirin.

Poşetin ağzını kapattıktan sonra üzerine kürdan yardımıyla delikler açın.

180 dereceli fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Fırın poşetinde pişen kestanelerin içi yumuşacık olacaktır.

TENCEREDE KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Tencere her evde bulunan bir pişirme aracıdır. Kestane de tencerede yapılabilir.

Öncelikle kestaneler yıkanır, şişkin kısımlarına çizik atarak 20 dakika suda bekletilir.

Kurulandıktan sonra tencere içerisine kestaneler alınır ve 1 çay bardağı su eklenerek pişirilmeye bırakılır. 20 dakika içinde pişmiş olacaktır.

NOT:

3 KESTANE 1 DİLİM EKMEK

Kestane, karbonhidrat içeriği yüksek bir besindir. 3 orta boyu, 1 dilim ekmeğe eşittir. Düşük yağlı, bol lifli ve kabuklu bir tohum olan bu besin, diğer kabuklu yemişlerin aksine vitamin ve mineral açısından da oldukça zengindir. Ancak yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle diyabeti olanlar tüketirken mutlaka porsiyon kontrolü yapmalı.

PÜF NOKTASI

KESTANE NASIL ŞEÇİLİR?

Kestane alırken parlak kabuklu ve ağır olanlarını seçmeye özen gösterin. Ağır olması genellikle içinin dolu olduğunu ve çürümediğini gösterir. Kabuğunun delikli olması ise hepimizin bildiği gibi içinde kurtların olabileceği anlamına gelir.