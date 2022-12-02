Aralık ayı sebzeleri nelerdir? Aralık ayında hangi sebzeler tüketilmeli?
Kış mevsiminin geldiğini iyiden iyiye hissettiğimiz Aralık ayında, soğuklar etkisini göstermeye başladı. Soğuk havalardan korunmak için en önemli faktörlerden biri de bağışıklık sistemini güçlendirmek. Bağışıklığı güçlendirmenin yolu ise tabii ki de sağlıklı beslenmekten geçiyor. Bunun için besinleri mevsimine göre tüketmek önemli. İşte aralık ayı sebzeleri...
Ispanak
Ispanak, Amaranthaceae familyasından yaprağı etli koyu parlak yeşil, sarımsı yeşil çok sayıda çiçekli tek yıllık otsu bir bitkidir. Bol miktarda C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum içeren ıspanak, göz sağlığına iyi gelir ve kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Aralık ayı, ıspanak tüketmek için en uygun aylardan biridir.
Kereviz
Kereviz, Apiaceae familyası içinde, Batı ve Kuzey Avrupa sahil bölgelerinin çukur ve sazlık kesimlerinin yerli bitkisi olarak kabul edilen, kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılabilen, yenilebilir, iki senelik bir bitkidir. C vitamini, folat, fosfor, kalsiyum, magnezyum ve potasyum içeren kereviz, kolestrolü ve yüksek tansiyonu düşürür. Aralık ayı, kereviz tüketimi için uygundur.
Kırmızı Turp
Turp, turpgiller familyasından sebze olarak tüketilen bir bitki türüdür. Meyvesi etli ve genelde beyaz renktir. Kalsiyum, K vitamini, B3 vitamini, B6 vitamini, fosfor, potasyum, magnezyum, bakır, çinko, manganez, B2 vitamini, sodyum ve folik asit asit açısından zengin olan kırmızı turp, kolajen oluşumunu artırır ve tok tutar. Aralık ayı, kırmızı turp tüketimi için uygun bir aydır.
Marul
Marul, papatyagiller ailesinden geniş yeşil yapraklı, yıllık veya altı aylık bir ılıman iklim sebzesidir. A, B, C, E ve K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, bakır, demir ve çinko mineralleri içeren marul kanseri önler ve kolestrolü düşürür. Marul tüketimi için aralık ayı uygun bir aydır.
Nane
Nane, ballıbabagiller familyasının Mentha cinsini oluşturan bir türdür. A ve C vitaminleri, kalsiyum, demir ve magnezyum açısından zengin olan nane, yorgunluktan ve baş ağrısından kurtulmaya yardımcı olur. Nane, aralık ayının en lezzetli sebzelerindendir.
Pazı
Pazı, Ispanakgillerden, yaprakları büyük olan bir sebze bitkisidir. Kalsiyum, magnezyum, K vitamini ve C Vitamini açısından zengin olan pazı, kemikleri güçlendirir ve şeker hastalığına iyi gelir. Pazı, aralık ayının en lezzetli sebzelerindendir.
Karnabahar
Karnabahar, turpgillerden, çiçekleri etli ve tanecikli bir görünüşte olan, yaprakları lahana yaprağına benzeyen, sebze olarak kullanılan bir bitkidir. C ve K vitaminleri, folik asit, potasyum, magnezyum, mangan ve kalsiyum açısından zengin olan karnabahar, sinir sistemindeki hücreleri yeniler ve depresyon riskini azaltır. Karnabahar, aralık ayının en lezzetli sebzelerindendir.
Havuç
Havuç, maydanozgiller familyasından, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisidir. B6, C ve K vitaminleri, antioksidan ve potasyum yönünden zengin olan havuç, kanser riskini azaltır ve yaraların iyileşmesinde etkili olur. Havuç, aralık ayının en lezzetli sebzelerindendir.
Brüksel lahanası
Brüksel lahanası ya da Frenk lahanası, turpgillerden küçük yumru şeklinde ve kalınca kat kat yaprakları olan bir sebze türüdür. A, B6, C ve K vitaminleri açısından zengin olan Brüksel lahanası, dinçlik sağlar ve sinir sisteminin kontrol altına alınmasında yardımcı olur. Brüksel lahanası, aralık ayının en lezzetli sebzelerindendir.
Pırasa
Pırasa, yılın her mevsiminde yetişen veya iki senede bir yetişen ve genellikle yaprakları için yetiştirilen bir bitkidir. A, B6, C ve K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum açısından zengin olan pırasa, kötü huylu tümörlerin oluşumuna neden olan unsurlarla savaşır ve kemik gelişimine olumlu katkıda bulunur. Pırasa, aralık ayı sebzelerindendir.
Roka
Roka, turpgiller familyasından, yaprakları salata olarak yenen bir bitkidir. A, C, K vitaminleri; kalsiyum, demir, folat, magnezyum ve potasyum açısından zengin olan roka, kanser riskini azaltır ve kalbi korur. Roka, aralık ayı sebzelerindendir.
Soğan
Soğan, aynı zamanda kuru soğan veya soğan olarak da bilinen Allium cinsinin en yaygın olarak yetiştirilen bir sebze türüdür. A, B ve C vitaminleri, kükürt, iyot, kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor, potasyum ve antioksidan açısından zengin olan soğan, enfeksiyon oluşumlarını engeller ve kalp sağlığını korur. Soğan, aralık ayı sebzelerindendir.
Tere
Tere, turpgiller familyasından, yaprakları salata olarak yenen baharlı bir bitki türüdür. A, C ve K vitaminleri, antioksidan, kalsiyum, fosfor, manganez, magnezyum ve potasyum açısından zengin olan tere, nezle, grip gibi soğuk algınlıklarına yakalanma riskini azaltır. Tere, aralık ayı sebzelerindendir.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli’nin dediğini yaptım
- 6’lı masaya ilk itiraz
- Kalın küplere bindi, yayını yarıda kesti
- Son görüntüsü ortaya çıktı...
- Düşüşe geçtiler
- 'Aday konuşmayın'
- Camdaki Kız 'Uzan ailesinin' hikâyesi mi? Yanıt geldi
- İYİ Parti'den Beşar Esad adımı
- Tüm yurdu esir alacak...
- Atalay 'kırmızı çizgimizdir' diyerek rakam verdi