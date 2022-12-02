Aralık ayı sebzeleri nelerdir? Aralık ayında hangi sebzeler tüketilmeli?

Pırasa

Pırasa, yılın her mevsiminde yetişen veya iki senede bir yetişen ve genellikle yaprakları için yetiştirilen bir bitkidir. A, B6, C ve K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum açısından zengin olan pırasa, kötü huylu tümörlerin oluşumuna neden olan unsurlarla savaşır ve kemik gelişimine olumlu katkıda bulunur. Pırasa, aralık ayı sebzelerindendir.