Beze (Mereng) tarifi... Pastanelere taş çıkartacak bir lezzet!

Yayınlanma: 05.01.2025 - 17:47

Güncelleme: 05.01.2025 - 17:47

Tatlı krizlerini hafif dokusuyla bastıran, dışı çıtır içi yumuşacık bir lezzet: Beze! Az malzemeyle kolayca hazırlanabilen ve hem göze hem damağa hitap eden bu klasik tatlı, çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden biri. Evde kendi ellerinizle yapacağınız beze tarifimizle, pastanelere taş çıkartacak bir lezzet yaratabilirsiniz.

MALZEMELER

3 adet yumurta akı

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı limon suyu veya sirke

HAZIRLANIŞI

Yumurta aklarını dikkatlice ayırın. Sarılarının kesinlikle karışmadığından emin olun.

Yumurta aklarını cam veya metal bir karıştırma kabına alın (plastik kap tercih etmeyin).

Mikserle düşük hızda çırpmaya başlayın ve köpüklenene kadar devam edin.

Köpüklenince limon suyu veya sirkeyi ekleyin.

Toz şekeri azar azar eklerken mikserin hızını artırın.

Karışım parlak ve sert tepecikler oluşacak kıvama gelene kadar (yaklaşık 7-10 dakika) çırpın.

Karışıma vanilin eklemek isterseniz bu aşamada ekleyip karıştırmaya devam edin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Beze karışımını sıkma torbasına alın ve tepsiye aralıklı olarak dilediğiniz şekillerde sıkın.

Eğer sıkma torbanız yoksa, kaşık yardımıyla da şekil verebilirsiniz.

Fırını 100-110 dereceye ayarlayın (düşük ısıda kuruması önemlidir).

Bezeleri 1,5-2 saat kadar pişirin. Bezeler fırında yavaş yavaş kuruyacak.

Fırının kapağını ara ara hafifçe aralayarak içerideki nemin çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Bezeleri tamamen soğuttuktan sonra dikkatlice fırından çıkarın ve servis edin.