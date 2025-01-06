Anadolu'nun etli lezzeti: Papaz yahnisi tarifi

Yayınlanma: 06.01.2025 - 15:44

Güncelleme: 06.01.2025 - 15:44

Anadolu’nun köklü yemek kültürü, her biri ayrı hikâye taşıyan tariflerle dolu. Papaz Yahnisi, bu tarifler arasında adını az duyuran ama lezzetiyle sofralarda iz bırakan bir yemektir. Bol soğanla kuzu etinin nefis harmanından oluşan bu yemek, Osmanlı mutfağının izlerini taşır. İşte, Papaz Yahnisi’nin yapımı!

Malzemeler

1 kilogram kuzu kuşbaşı et

500 gram arpacık soğan

4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı yenibahar

1 defne yaprağı

2 su bardağı sıcak su

Yapılışı: