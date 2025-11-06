Kış mevsimine çok yakışan hafif lezzet: Balkabaklı rulo kek tarifi

Balkabağı, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Onun hafif tatlı aromasıyla birleşen yumuşak kek dokusu, ortaya hem şık hem de hafif bir tatlı çıkarıyor. Peki, kış mevsimine çok yakışan bu hafif lezzet nasıl yapılır? İşte, balkabaklı rulo kek tarifi...

BALKABAKLI RULO KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek harcı için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 çay kaşığı tarçın (opsiyonel)

İç dolgu için:

1,5 su bardağı balkabağı püresi

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı labne veya krem peynir (kıvam için, opsiyonel)

BALKABAKLI RULO KEK YAPILIŞI

Balkabaklarını küçük küçük doğrayın.

Bir tencerede az su ve şekerle yumuşayana kadar pişirin.

Blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin.

Tarçın ve labne ile karıştırın, soğumaya bırakın.

Yumurta ve şekeri beyazlaşıp kabarana kadar çırpın.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını eleyerek ekleyin.

Spatula ile söndürmeden karıştırın.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine harcı ince bir şekilde yayın.

170°C’de yaklaşık 10–12 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak keki yağlı kağıdıyla birlikte rulo yapıp soğumaya bırakın.

Soğuyan keki açın.

Üzerine balkabağı püresini ince bir tabaka halinde sürün.

Tekrar dikkatlice rulo yapın.

Üzerine pudra şekeri serpiştirebilirsiniz.

Dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!