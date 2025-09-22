Kış sofralarına yaz mevsimini taşıyan enfes lezzet: Kışlık taze fasulye konservesi tarifi

Taze fasulye, yaz aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biridir. Ancak kış aylarında da bu lezzeti sofralarınızdan eksik etmeye gerek yok. Evde hazırlayacağınız kışlık taze fasulye konservesi, hem sağlıklı hem de pratik bir çözüm sunar. Doğru yöntemlerle yapılan konserve, fasulyenin besin değerlerini korur ve kış boyunca keyifle tüketmenizi sağlar. Peki, kış sofralarına yaz mevsimini taşıyan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz kışlık taze fasulye konservesi tarifi...

KIŞLIK TAZE FASULYE KONSERVESİ TARİFİ

Malzemeler:

1 kg taze fasulye

4 adet orta boy domates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

KIŞLIK TAZE FASULYE KONSERVESİ YAPILIŞI

Taze fasulyelerin uç kısımlarını ve varsa kılçıklarını temizleyin.

Daha sonra bıçak yardımıyla istediğiniz büyüklükte kesin.

4 adet orta boy domatesin kabuklarını soyun ve rondodan geçirin ya da küçük küpler halinde doğrayın.

Geniş bir tencereye 4 yemek kaşığı zeytinyağını koyun ve üzerine doğranmış domatesleri ekleyin.

Domatesleri suyunu bırakana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin.

Domateslerin üzerine taze fasulyeleri ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyin.

Fasulyeleri 3-4 kez karıştırın.

Fasulyelerin rengi döndükten sonra üzerine 1 su bardağı sıcak su dökün ve orta ateşte 5 dakika kaynatın.

Hazırladığınız fasulyeleri sıcak sıcak konserve kavanozlarına, 2 parmak boşluk kalacak şekilde doldurun.

Kapakları sıkıca kapatın ve kavanozları düz bir zeminde ters çevirin.

24 saat boyunca soğuyup vakumlanmasını bekleyin.

Kışlık taze fasulye konservelerinizi güneş görmeyen, serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz.

Afiyet olsun!