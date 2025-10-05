Kış sofralarını renklendiren enfes lezzet: Soğan turşusu tarifi

Soğan turşusu, hem yemeklere lezzet katan hem de sindirimi destekleyen sağlıklı bir alternatif olarak sofralarda yerini alıyor. Evde kendi turşunuzu yapmak, katkı maddesiz ve doğal bir lezzet elde etmenizi sağlar. Bu tarifle, birkaç basit malzeme ile misafirlerinizi ve ailenizi şaşırtacak nefis bir soğan turşusu hazırlayabilirsiniz. Peki, sofralarınızı renklendiren bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis soğan turşusu tarifi...

SOĞAN TURŞUSU TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kırmızı soğan

1 su bardağı sirke

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

5-6 adet karabiber tanesi

2-3 defne yaprağı

1 çay kaşığı tane kimyon (isteğe bağlı)

SOĞAN TURŞUSU YAPILIŞI

Soğanları soyup halka halka doğrayın.

Temiz bir cam kavanoza soğanları yerleştirin.

Küçük bir tencerede su, sirke, tuz, şeker ve baharatları kaynatın.

Kaynayan karışımı soğanların üzerine dökün.

Kavanoz kapağını kapatıp oda sıcaklığında 1 gün bekletin.

Ardından turşuyu buzdolabına alarak 3-4 gün boyunca dinlendirin.

Afiyet olsun!