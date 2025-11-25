Kış sofralarının çok lezzetli keki: Portakallı kek tarifi

Kış mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden biri olan portakal, yalnızca vitamin deposu olmasıyla değil, eşsiz aromasıyla da tatlılara bambaşka bir boyut katıyor. Türk mutfağında uzun yıllardır yapılan portakallı kek, özellikle çay saatlerinin ve misafir ağırlamanın en sevilen tariflerinden biri olmayı sürdürüyor. Yumuşak dokusu, mis gibi narenciye kokusu ve hafif tadıyla bu kek hem ev sıcaklığını hem de mevsim ruhunu bir araya getiriyor.

PORTAKALLI KEK TARİFİ

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 adet büyük portakalın suyu

1 adet portakal kabuğu rendesi

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

YAPILIŞI