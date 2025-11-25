Kış sofralarının çok lezzetli keki: Portakallı kek tarifi

Kış mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden biri olan portakal, yalnızca vitamin deposu olmasıyla değil, eşsiz aromasıyla da tatlılara bambaşka bir boyut katıyor. Türk mutfağında uzun yıllardır yapılan portakallı kek, özellikle çay saatlerinin ve misafir ağırlamanın en sevilen tariflerinden biri olmayı sürdürüyor. Yumuşak dokusu, mis gibi narenciye kokusu ve hafif tadıyla bu kek hem ev sıcaklığını hem de mevsim ruhunu bir araya getiriyor.
PORTAKALLI KEK TARİFİ
MALZEMELER
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- Yarım su bardağı süt
- 1 adet büyük portakalın suyu
- 1 adet portakal kabuğu rendesi
- 2 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
YAPILIŞI
- Yumurta ve şekeri geniş bir kapta mikserle 3–4 dakika köpük köpük olana kadar çırpın.
- Süt, sıvı yağ, portakal suyu ve portakal kabuğu rendesini ekleyip karıştırın.
- Un, kabartma tozu ve vanilini elekten geçirerek karışıma ilave edin.
- Spatula ile alttan üste doğru nazikçe karıştırarak homojen bir kek hamuru elde edin.
- Kek kalıbını yağlayıp hafifçe unlayın, hamuru içine dökün.
- Önceden ısıtılmış 170°C fırında 35–45 dakika kontrollü şekilde pişirin.
- İlk 25 dakika fırının kapağını açmayın, aksi hâlde kek sönebilir.
- Kürdan temiz çıktığında keki fırından alın ve dinlendirin.