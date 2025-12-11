Kış sofralarının en zarif lezzeti: Kestaneli pilav tarifi

Kestaneli pilav, özellikle kış aylarında sofralara hem şıklık hem de zengin bir aroma katan klasik bir lezzettir. İç pilavı andıran yapısı, tereyağıyla buluşmuş kestanelerin hafif tatlı dokusu ve pirincin tane tane duruşuyla bu pilav; davet sofralarından yılbaşı menülerine kadar pek çok özel güne çok yakışır. Hem gösterişli hem de yapımı oldukça pratiktir.

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

1 su bardağı haşlanmış kestane

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar (isteğe bağlı)

1 tutam tarçın (çok az, isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Pirinçleri hazırlayın: Pirinci birkaç kez yıkayıp nişastası gidene kadar durulayın. Sıcak suda 15 dakika bekletip süzün.

Soğanları kavurun: Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alın. Küp doğranmış soğanı ekleyip yumuşayıncaya kadar kavurun.

Kestaneleri ekleyin: Haşlanmış ve iri parçalara bölünmüş kestaneleri soğanlarla birlikte hafifçe çevirin.

Pirinçleri kavurun: Süzülmüş pirinci tencereye ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun.

Baharatlandırın: Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak yenibahar ile çok hafif tarçın ekleyin.

Sıvıyı ekleyin: Sıcak suyu veya tavuk suyunu tencereye döküp bir kez karıştırın.

Demlendirin: Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra üzerine bir havlu örtüp 15 dakika dinlendirin.