Kış sofralarının favorisi: Karnabahar graten tarifi

Karnabahar, özellikle kış aylarında hem hafif hem de besleyici yapısıyla mutfakların vazgeçilmez sebzeleri arasında yer alıyor. Fırında beşamel sosla buluştuğunda ise sade bir sebze yemeğinden çıkarak davet sofralarına yakışacak bir ana lezzete dönüşüyor. Üzeri kızarmış, içi yumuşacık karnabahar graten, et ve tavuk yemeklerinin yanında tamamlayıcı bir alternatif sunuyor.
KARNABAHAR GRATEN TARİFİ
Malzemeler
- 1 orta boy karnabahar
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1,5 su bardağı süt
- Tuz, karabiber ve muskat rendesi
- 1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (üzeri için)
Yapılışı
- Karnabaharı hazırlayın: Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve 8–10 dakika haşlayın. Süzüp fırın kabına yerleştirin.
- Beşamel sosu yapın: Tereyağını tavada eritin. Unu ekleyip hafifçe kavurun. Ardından sütü azar azar ilave edin ve karıştırarak kıvam almasını sağlayın.
- Baharat ekleme: Tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyip karıştırın. Sosu karnabaharların üzerine dökün.
- Üzeri için: Kaşar peynirini serpiştirin, isteğe göre biraz zeytinyağı gezdirin.
- Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20–25 dakika pişirin. Üzeri kızarınca fırından alın.