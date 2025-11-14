Kış sofralarının favorisi: Karnabahar graten tarifi

Karnabahar, özellikle kış aylarında hem hafif hem de besleyici yapısıyla mutfakların vazgeçilmez sebzeleri arasında yer alıyor. Fırında beşamel sosla buluştuğunda ise sade bir sebze yemeğinden çıkarak davet sofralarına yakışacak bir ana lezzete dönüşüyor. Üzeri kızarmış, içi yumuşacık karnabahar graten, et ve tavuk yemeklerinin yanında tamamlayıcı bir alternatif sunuyor.

KARNABAHAR GRATEN TARİFİ

Malzemeler

1 orta boy karnabahar

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

Tuz, karabiber ve muskat rendesi

1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi

1 tatlı kaşığı zeytinyağı (üzeri için)

Yapılışı