Kış sofralarının ferah lezzeti: Portakallı kereviz tarifi

Kış aylarının en sevilen zeytinyağlılarından biri olan portakallı kereviz, hem ferah aroması hem de besleyici yapısıyla sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorisi. Kerevizin doğal kokusunu portakalın tatlı–ekşi aromasıyla harmanlayan bu tarif; hafif, düşük kalorili ve vitamin deposu bir öğün sunar. Özellikle Ege ve İstanbul mutfağında sıkça yapılan portakallı kereviz, soğuk servis edildiğinde meze, sıcak servis edildiğinde ana yemek olarak tüketilebilir.

PORTAKALLI KEREVİZ İÇİN MALZEMELER

2 adet orta boy kereviz

1 adet büyük havuç

1 adet patates

1 adet kuru soğan

1 su bardağı taze portakal suyu

Yarım limon suyu

4–5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

Üzeri için: dereotu

PORTAKALLI KEREVİZ NASIL YAPILIR?

1. Sebzeleri Hazırlayın

Kerevizleri soyup küp şeklinde doğrayın. Kararmamaları için limonlu suya alın.

Havuç ve patatesi de küp veya yuvarlak dilimler halinde doğrayın.

Soğanı yarım ay şeklinde doğrayın.

2. Tencereye Sebzeleri Dizip Aromayı Verin

Geniş bir tencereye önce soğanı, ardından havuç, patates ve kerevizleri yerleştirin.

Zeytinyağı, tuz, şeker, portakal suyu ve limon suyunu ekleyin.

Son olarak 1 su bardağı sıcak suyu ilave edin.

3. Kısık Ateşte Pişirin

Tencerenin kapağını kapatın.

Sebzeler yumuşayana kadar (yaklaşık 25–30 dakika) kısık ateşte pişirin.

Piştikten sonra tamamen soğumasını bekleyin; zeytinyağlılar soğuyunca daha lezzetli olur.

4. Servis

Servis ederken üzerine ince kıyılmış dereotu serpin.

Dilerseniz zeytinyağı gezdirerek lezzeti artırabilirsiniz.