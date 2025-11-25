Kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Geleneksel tirit tarifi

Tirit, özellikle Anadolu mutfağında et suyu ve bayat ekmeğin buluştuğu, hem ekonomik hem de doyurucu bir yemektir. Genellikle kavurma, kuzu eti ya da tavukla hazırlanır; etin suyu ekmeği ıslatır, sarımsaklı yoğurt ve tereyağıyla buluşunca ortaya unutulmaz bir lezzet çıkar. Aşağıda evde kolayca yapabileceğiniz geleneksel tirit tarifi ve püf noktaları yer alıyor.

MALZEMELER (4 KİŞİLİK)

500–700 g kemikli kuzu veya dana eti (et suyu için; tavuk da kullanılabilir)

4–6 dilim bayat ekmek (ince veya orta kalınlıkta)

1 büyük soğan (1/2 orta boy için tercihe göre)

2–3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz (et suyu için ayarlayın)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı (isteğe bağlı)

1 su bardağı süzme yoğurt

Maydanoz (servis için, ince kıyılmış)

Sıcak su (gerekirse)

Not: Et suyu hazır et suyu kullanmak isterseniz, lezzet biraz değişir ama pratik olur.

ET SUYU VE ETİN HAZIRLANIŞI

Eti yıkayıp tencereye koyun. Üzerini 2–3 parmak geçecek kadar su ekleyin.

Soğanı bütün veya ikiye bölün, tencereye ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyin. Orta ateşte etler yumuşayana kadar (kısık ateşte 1,5–2 saat) pişirin. (Düdüklü tencerede 30–40 dakika)

Et piştikten sonra kemiklerinden ayırıp kuşbaşı veya didikleyerek hazırlayın. Et suyunu süzün ve gerekirse fazla yağını alın.

EKMEKLERİ HAZIRLAMA

Bayat ekmekleri küp küp doğrayın veya dilimleyin. Çok sertse, servis öncesi hafifçe ısıtabilir veya fırında hafifçe kızartabilirsiniz.

SARIMSAKLI YOĞURT

Süzme yoğurdu bir kasede çırpın. İnce kıyılmış veya ezilmiş sarımsağı ekleyin (1–2 diş, damak tadına göre). Bir tutam tuz ekleyip karıştırın.

TİRİTİN BİRLEŞTİRİLMESİ

Servis kaselerine veya geniş bir tabağa önce bir kat ekmek koyun.

Üzerine sıcak et parçalarını yerleştirin.

Et suyundan bir kepçe alıp (isteğe göre ekmeklerin ıslanma miktarını ayarlayarak) ekmeklerin üzerine gezdirin. Ekmekler yumuşayıp et suyunu çekmeli fakat lapa olmamalı. Gerekirse biraz daha et suyu ekleyin.

Üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin veya yanına koyun.

Küçük bir tavada tereyağını eritip içine pul biber ekleyin; kısa bir fokurdatmadan sonra yağlı sosu tiritin üzerine gezdirin. (İsteğe bağlı olarak zeytinyağı ile karıştırabilirsiniz.)

İnce kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak servis yapın.