Kışa özel içinizi ısıtacak kremalı balkabağı çorbası

Soğuk kış günlerinde iç ısıtan, besleyici ve lezzetli bir çorba arıyorsanız, kremalı balkabağı çorbası tam size göre. Hafif tatlımsı aroması, baharatlarla birleştiğinde harika bir uyum sağlar ve içimi oldukça rahatlatıcıdır.

Kışa özel içinizi ısıtacak kremalı balkabağı çorbası
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:33

Soğuk kış günlerinde hem içinizi ısıtacak hem de besleyici bir lezzet arıyorsanız, kremalı balkabağı çorbası tam size göre. Hafif tatlımsı aroması, baharatlarla birleştiğinde mükemmel bir uyum sağlar ve yumuşak dokusuyla içinizi rahatlatır. Özellikle soğuk havalarda bağışıklık sistemini destekleyen bu çorba, sofranıza sıcacık bir dokunuş katacak.

Malzemeler

  1. 500 gram balkabağı
  2. 1 adet soğan
  3. 1 adet havuç
  4. 2 diş sarımsak
  5. 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  6. 1 su bardağı süt veya krema
  7. 4 su bardağı su veya sebze suyu
  8. Yarım çay kaşığı toz zencefil
  9. Yarım çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)
  10. Tuz ve karabiber

Yapılışı

Balkabağını, havucu ve soğanı küp küp doğrayın. Sarımsakları ince ince kıyın.

Zeytinyağını bir tencerede ısıtın ve soğanı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun. Ardından sarımsağı ekleyip birkaç dakika daha soteleyin.

Balkabağını ve havucu tencereye ekleyin, birkaç dakika daha kavurduktan sonra suyu ilave edin. Sebzeler yumuşayana kadar kaynatın.

Sebzeler iyice piştiğinde çorbayı ocaktan alın ve bir blender ile pürüzsüz hale getirin.

Karışıma süt veya krema ekleyerek tekrar ocağa alın ve kısık ateşte birkaç dakika daha kaynatın.

Baharatları ekleyip karıştırın ve sıcak olarak servis edin.


Etiketler: #kremalı balkabağı çorbası

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