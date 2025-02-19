Kışın lezzetli sürprizi: Kar tatlısı tarifi

Kar tatlısı, özellikle çocukluğun nostaljik lezzetlerinden biri olup, doğal kar ile yapılan en basit ve keyifli tatlılardan biridir. Temiz ve taze karın üzerine pekmez, bal veya şerbet dökülerek hazırlanan bu tatlı, kış aylarında sofralara farklı bir tat katar. İşte evde kolayca yapabileceğiniz kar tatlısı tarifi!

Kışın lezzetli sürprizi: Kar tatlısı tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 17:39

Kış aylarında doğanın sunduğu en saf malzemelerden biri olan kar ile yapılan kar tatlısı, nostaljik ve pratik bir lezzettir. Pekmez, bal veya şerbetle tatlandırılan bu geleneksel tatlı, soğuk günlerde hem hafif hem de keyifli bir atıştırmalık sunar.

Malzemeler:

  • 1 büyük kase temiz ve taze kar
  • 2-3 yemek kaşığı pekmez veya bal
  • 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
  • Üzeri için ceviz veya fındık kırıkları (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Taze yağan ve temiz olduğundan emin olduğunuz karı bir kaseye doldurun.

Üzerine pekmez veya bal gezdirin.

İsteğe bağlı olarak tarçın serpiştirin ve ceviz ya da fındık ekleyin.

Kar hemen erimeden kaşıkla karıştırarak afiyetle tüketin.


Etiketler: #kar tatlısı

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