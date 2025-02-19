Filipinler mutfağının tavuk çeşnisi: Tavuk adobo tarifi
Filipinler mutfağının en popüler yemeklerinden biri olan Tavuk Adobo, sirke, soya sosu ve sarımsağın birleşimiyle eşsiz bir lezzet sunuyor. Geleneksel olarak yavaş pişirilerek yapılan bu yemek, tavuğun yumuşacık olmasını ve sosun içine işlemesini sağlıyor. Filipinler’in milli yemeklerinden biri kabul edilen adobo, pirinçle servis edilerek enfes bir öğüne dönüşüyor.
Filipinler mutfağı denildiğinde akla gelen ilk yemeklerden biri olan adobo, sirke ve soya sosuyla marine edilen tavuğun baharatlarla yavaş pişirilmesiyle hazırlanıyor. İspanyol sömürge döneminden önce de var olan bu yemek, günümüzde Filipinler’in en bilinen ve sevilen tariflerinden biri haline gelmiş durumda. Tavuk veya et versiyonları yapılan adobo, hafif ekşi ve tuzlu lezzetiyle damakta unutulmaz bir tat bırakıyor.
TAVUK ADOBO TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg kemiksiz tavuk but veya göğüs (doğranmış)
- 4 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 çay bardağı soya sosu
- 1 çay bardağı sirke (elma sirkesi veya beyaz sirke tercih edilir)
- 1 su bardağı su
- 2 defne yaprağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı doğranmış yeşil soğan (servis için)
Yapılış
- Marine aşaması: Doğranmış tavuk parçalarını bir kaseye alın. Üzerine soya sosu, sarımsak ve karabiber ekleyerek iyice karıştırın. En az 30 dakika buzdolabında dinlendirin (daha fazla zamanınız varsa, gece boyunca marine etmek lezzeti artırır).
- Tavuğu mühürleyin: Geniş bir tavaya veya tencereye sıvı yağı ekleyin ve tavukları ekleyerek her iki tarafını da hafifçe kızartın. Fazla marine sosunu tencerede bırakın.
- Sosu ekleyin: Tavuklar kızardığında, marine sosu, sirke, su, defne yaprağı ve toz şekeri ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
- Kısık ateşte pişirin: Tencerenin kapağını kapatın ve orta-kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Tavuklar tamamen yumuşayana ve sos yoğunlaşana kadar pişirmeye devam edin. Ara ara karıştırarak tavuğun iyice sosu çekmesini sağlayın.
- Son dokunuş: Tavuklar iyice piştiğinde, defne yapraklarını çıkarın. Adoboyu sıcak pirinçle servis edin ve üzerine doğranmış yeşil soğan serperek sunun.
Etiketler: #tarif #tavuk #Filipinler
En Çok Okunan Haberler
-
- Aktrol Bölükbaşı'nı 'besleyen' isimleri açıkladı!
- 10 belediye başkanı AKP'ye katıldı
- MHP’li Adan'dan AKP sıralarına ‘azar’: ‘Terbiyeli ol’
- Hedef gösterilen yaşlı kadın yanarak can verdi
- Bin Ladin'i öldüren askerden radikal karar!
- O korgeneralden anlamlı tavır!
- Neden ‘ikinci parti’ olduğunu açıkladı!
- ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis cezası aldı
- Arda Güler yönetime iletti! Sezon sonu...
- Erdoğan'dan TÜSİAD'a ağır sözler!