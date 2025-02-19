Filipinler mutfağının tavuk çeşnisi: Tavuk adobo tarifi

Yayınlanma: 19.02.2025 - 16:12

Güncelleme: 19.02.2025 - 16:12

Filipinler mutfağı denildiğinde akla gelen ilk yemeklerden biri olan adobo, sirke ve soya sosuyla marine edilen tavuğun baharatlarla yavaş pişirilmesiyle hazırlanıyor. İspanyol sömürge döneminden önce de var olan bu yemek, günümüzde Filipinler’in en bilinen ve sevilen tariflerinden biri haline gelmiş durumda. Tavuk veya et versiyonları yapılan adobo, hafif ekşi ve tuzlu lezzetiyle damakta unutulmaz bir tat bırakıyor.

TAVUK ADOBO TARİFİ

Malzemeler

1 kg kemiksiz tavuk but veya göğüs (doğranmış)

4 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay bardağı soya sosu

1 çay bardağı sirke (elma sirkesi veya beyaz sirke tercih edilir)

1 su bardağı su

2 defne yaprağı

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı doğranmış yeşil soğan (servis için)

Yapılış