Kışlık menemen tarifi: Yazın kahvaltı lezzetini kışa taşıyın

Yayınlanma: 06.08.2024 - 17:51

Güncelleme: 06.08.2024 - 17:51

Menemen, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Yaz aylarında taze domates ve biberlerle yapılan menemenin tadı bir başkadır. Ancak kış aylarında da bu lezzeti sofralarınıza taşıyabilirsiniz. İşte, kışlık menemen yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler ve adım adım yapılışı...

KIŞLIK MENEMEN TARİFİ

Malzemeler

5 kg domates

1 kg yeşil biber

1 kg kırmızı biber

1 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tuz

2 yemek kaşığı toz şeker

Kavanoz ve kapaklar (sterilize edilmiş)

Yapılışı