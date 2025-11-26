Kıtır hamuru ve enfes tadıyla mest eden lezzet: Ispanaklı tulum peynirli tart tarifi

Evde hem pratik hem de farklı bir kahvaltılık yapmak isteyenler için ıspanaklı tulum peynirli tart harika bir seçenek. Kıtır tart tabanı, kremamsı tulum peyniri ve taze ıspanakla hazırlanan bu tarif, sofranıza renk ve lezzet katacak. Peki, kıtır hamuru ve enfes tadıyla mest eden bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis ıspanaklı tulum peynirli tart tarifi...

ISPANAKLI TULUM PEYNİRLİ TART TARİFİ

Malzemeler:

200 gram un

100 gram tereyağı (soğuk, küp doğranmış)

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

150 gram tulum peyniri

200 gram taze ıspanak

1 adet yumurta sarısı (üzeri için)

Karabiber, isteğe bağlı muskat

ISPANAKLI TULUM PEYNİRLİ TART YAPILIŞI

Un, tuz ve tereyağını karıştırıp, parmak uçlarınızla kum kıvamına gelene kadar yoğurun.

Yumurta ekleyip hamuru toparlayın ve streç filmle sararak 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Ispanakları yıkayıp doğrayın ve hafifçe soteleyin, suyunu süzün.

Tulum peynirini rendeleyin ve karabiber ile tatlandırın.

Dinlenen hamuru tart kalıbına yerleştirip tabanı çatalla delin.

Peynir ve ıspanak karışımını hamurun üzerine yayın.

Üzerine yumurta sarısını sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika, üstü hafifçe kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarıp biraz dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Sıcak ya da ılık olarak servis edebileceğiniz ıspanaklı tulum peynirli tart, yanında taze yeşillik ve domatesle kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek.

Afiyet olsun!