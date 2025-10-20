Kıtır kıtır susamlı galeta: Masterchef galeta nasıl yapılır?

Çayın, kahvenin ve atıştırmalık saatlerinin vazgeçilmezi olacak ince susamlı galeta tarifi...
MALZEMELER
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı su
1 çay bardağı yoğurt
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
Üzeri için:
1 yemek kaşığı pekmez
2 yemek kaşığı su
Bolca susam
YAPILIŞI
Geniş bir kapta sıvı yağ, su, yoğurt, tuz ve şekeri karıştırın.
Kabartma tozunu ve unu yavaş yavaş ekleyerek kulak memesi kıvamında, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
Hamuru 10 dakika kadar dinlendirin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Her bir parçayı tezgâhta ince uzun çubuklar haline getirin.
Pekmezle suyu karıştırın; galetaları bu karışıma batırın.
Ardından bolca susama bulayın.
Yağlı kâğıt serili tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20–25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıktıktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Soğudukça kıtırlığı artacaktır.