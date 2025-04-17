Kıtır kıtır ve bol lezzetli: Cevizli kurabiye tarifi

Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:23

Güncelleme: 17.04.2025 - 10:23

Mis gibi tereyağı kokusu, ağızda dağılan dokusu ve içinde bolca ceviz… Cevizli kurabiye, hem çayın hem kahvenin yanına çok yakışan, klasik ama asla vazgeçilmeyen tariflerden biri. Üstelik yapımı da son derece pratik!

MALZEMELER

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 2,5 su bardağı)

1 su bardağı ince kıyılmış ceviz içi

Üzeri için:

Pudra şekeri

HAZIRLANIŞI

Tereyağını, sıvı yağı ve pudra şekerini bir kapta güzelce karıştırın.

Yumurtayı ekleyin, ardından un, kabartma tozu ve isteğe göre tarçını ilave edin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edince ceviz içini ekleyip yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip 180°C’de üzeri hafif pembeleşene kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirin.

Fırından çıktıktan sonra soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpin.