Kıvamı ve aromasıyla mest eden lezzet: Cheddar peynirli omlet tarifi

Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:04

Güncelleme: 17.04.2025 - 10:04

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan omlet, farklı peynirlerle buluştuğunda sıradanlıktan çıkıp enfes bir lezzete dönüşür. Özellikle keskin aroması ve eriyen yapısıyla öne çıkan cheddar peyniri, omlet tarifine lezzet ve zenginlik katıyor. Peki, kıvamı ve aromasıyla mest eden bu lezzet nasıl yapılır? İşte, cheddar peynirli omlet tarifi...

CHEDDAR PEYNİRLİ OMLET TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı, omleti daha yumuşak yapar)

1 çay bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

Tuz ve karabiber

İnce doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)

CHEDDAR PEYNİRLİ OMLET YAPILIŞI

Bir kasede yumurtaları kırın.

İçine süt, tuz ve karabiber ekleyerek güzelce çırpın.

Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın.

Tereyağı veya zeytinyağını tavaya ekleyip eritin.

Çırpılmış yumurtayı tavaya dökün ve hafifçe tavayı sallayarak her yere yayılmasını sağlayın.

Alt kısmı pişerken üst kısmı hâlâ hafif sıvı iken üzerine rendelenmiş cheddar peynirini eşit şekilde serpin.

Omletin kenarları pişip ortası hafif akışkan kalınca bir spatula yardımıyla omleti ortadan ikiye katlayın.

Üzerini kapatıp 1 dakika daha pişirin.

Ocaktan alın, sıcak sıcak servis edin. İsteğe göre üzerine taze çekilmiş karabiber ya da ince kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.

Cheddar peynirli omleti kızarmış tam buğday ekmeği, cherry domates ve birkaç dilim avokado ile birlikte servis ederek sağlıklı ve doyurucu bir kahvaltı tabağı oluşturabilirsiniz.

Afiyet olsun!