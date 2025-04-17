Lezzet ve doygunluk bir arada: Tam tahıllı avokadolu sandviç tarifi
Kahvaltıda ya da öğle molasında sağlıklı ama lezzetli bir öğün arayanlara özel nefis bir tarif. Avokado, haşlanmış yumurta ve tam tahıllı ekmeğin uyumuyla hazırlanan bu sandviç; besleyici, tok tutan ve metabolizmayı destekleyen içeriklerle dolu.
Sandviç denince akla hemen fast food geliyor olabilir ama doğru malzemelerle hazırlandığında hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçeneğe dönüşebilir. Bu tarifte rafine şeker ya da işlenmiş ürün yok. Avokadonun sağlıklı yağları, yumurtanın kaliteli proteini ve tam tahıllı ekmeğin lif zenginliği bir araya gelerek günün her öğününde tüketilebilecek nefis bir tarif oluşturuyor.
TAM TAHILLI AVOKADOLU YUMURTA SANDVİÇ TARİFİ
Malzemeler:
- 2 dilim tam tahıllı veya çavdar ekmeği
- 1/2 adet olgun avokado
- 1 adet haşlanmış yumurta
- 1 tatlı kaşığı labne peyniri veya süzme yoğurt (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı limon suyu
- Tuz, karabiber, pul biber
- Birkaç yaprak roka veya taze ıspanak
Yapılışı:
- Avokadoyu hazırlayın: Yarım avokadoyu çatalla ezin, içerisine limon suyu, tuz ve karabiber ekleyin.
- Ekmekleri kızartın: Dilerseniz ekmek dilimlerini hafifçe tostlayarak çıtır hale getirebilirsiniz.
- Sandviçi oluşturun: Ekmek diliminin birine avokado ezmesini sürün, üzerine dilimlenmiş haşlanmış yumurtayı dizin.
- Ekstra tatlar: Labne peyniri veya yoğurdu diğer ekmek diliminin üzerine sürün. Rokaları ya da ıspanağı yerleştirin.
- Birleştirin: Sandviçi kapatın ve çapraz şekilde ikiye kesin. Afiyetle tüketin!
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