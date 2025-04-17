Lezzet ve doygunluk bir arada: Tam tahıllı avokadolu sandviç tarifi

Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:09

Güncelleme: 17.04.2025 - 10:09

Sandviç denince akla hemen fast food geliyor olabilir ama doğru malzemelerle hazırlandığında hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçeneğe dönüşebilir. Bu tarifte rafine şeker ya da işlenmiş ürün yok. Avokadonun sağlıklı yağları, yumurtanın kaliteli proteini ve tam tahıllı ekmeğin lif zenginliği bir araya gelerek günün her öğününde tüketilebilecek nefis bir tarif oluşturuyor.

TAM TAHILLI AVOKADOLU YUMURTA SANDVİÇ TARİFİ

Malzemeler:

2 dilim tam tahıllı veya çavdar ekmeği

1/2 adet olgun avokado

1 adet haşlanmış yumurta

1 tatlı kaşığı labne peyniri veya süzme yoğurt (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber, pul biber

Birkaç yaprak roka veya taze ıspanak

Yapılışı: