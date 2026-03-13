Kıtlık zamanlarından miras: Manav Türklerinin gizli hazinesi 'Şöce Böce'

Pişerken çıkardığı sesten dolayı "fık fık" adı da verilen yemek, Manav olarak anılan göçmen Türklerin yaşadığı mahallelerde tüketiliyor. Sakarya mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan yemek, ekonomik, lezzetli ve besleyici özellikleriyle dikkati çekiyor. Son yıllarda unutulmaya yüz tutan yemek, malzemelerine kıyma da eklenmesiyle sofralarda daha fazla yer almaya başladı.

Savaş ve kıtlık gibi zorlu şartlarda kısıtlı malzemelerle ortaya çıkan, un, yağ, soğan ve baharatlarla hazırlanan yemek, uzun süre kısık ateşte pişiriliyor. Kaynama sırasında çıkan "fık fık" sesinden de adını alan geleneksel yemek, Manav kültüründe kuşaktan kuşağa aktarılarak varlığını sürdürüyor.

Bazı restoranlarda özel menü olarak sunulan "fık fık" yemeği, geçmişin izini taşımaya devam ediyor.

Şöce böce yemeğinin tarifini AA muhabirine anlatan yöresel yemek uzmanı ve yemek kitabı yazarı Gülsen Yıldız, Sakarya yemek kültürünün çok zengin olduğunu, ıslama köfte ve kabak tatlısının bu lezzetlerin başında geldiğini söyledi.

Kentte unutulmaya yüz tutmuş birçok yemeğin bulunduğunu dile getiren Yıldız, "Bunların en başında şöce böce geliyor. Halk arasında 'fık fık' olarak da bilinen bu yemek, tarihi, kültürü olan bir yemek. Un suyla buluşup kaynamaya başladığı zaman üstünde göz göz kabarcıklar çıkararak fık fık yapar. Bütün ev hanımları, yemekle uğraşan herkes bilir. Suyla un kaynamaya başlayınca bu fık fık sesini duyarsınız. 'Fık fık' adını da buradan almıştır." diye konuştu.

Yemeğin yapımının kolay olduğunu ancak unun bir kapta yoğrulup terletilmesi aşamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Suyu una birden değil yedire yedire karıyoruz. Birden dökersek bunun özelliği kalmaz. Yavaş yavaş, az az unumuzu terlete terlete topak topak haline getiriyoruz. Buradaki amaç hamurun birden top haline gelmemesi. Yoksa bildiğimiz börek hamuru gibi yoğurulur. O şekilde değil hamurumuzu daha çok minik toplar haline gelmesi için terletme işlemi yaparak hazırlıyoruz."

Şöce böce yemeği için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (4-6 kişilik)

400 gram kıyma

1 soğan

1,5 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kuru nane

3 su bardağı su

Yapılışı

1- Kuru soğan küp küp doğranıp yarım çay bardağı sıvı yağ ile kavrulur.

2- Bir kaba alınan un hafif su serpilerek terletilir, yavaş yavaş su dökülerek avuç içerisinde ovulur.

3- Hamurun birden büyük top haline gelmemesi için, un yavaş yavaş suyu yedire yedire topak topak olana kadar yoğrulur ve küçük toplar haline getirilir (terletme işlemi).

4- Kavrulan soğanın içine 3 su bardağı su koyulur, karışımın içine minik toplar halindeki hamur yavaş yavaş bırakılarak kaynatılır.

5- Hamur ile karışımın birbiriyle özdeşleşmesi için 5-10 dakika kaynamaya bırakılır.

6- Yarım çay bardağı yağda kıyma kavrulur ve 1 tatlı kaşığı tuz ile 1 çay kaşığı karabiber eklenir.

7- Servis tabağının ortasına pişen hamur kenarlarına da kavrulan kıyma konulur, üzerine hafif nane serpilerek servis edilir.